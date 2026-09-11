У Києві внаслідок нічної атаки рф постраждали 8 людей, горіла багатоповерхівка
Київ • УНН
У Дніпровському районі дрон пошкодив 9-поверхівку та спричинив пожежу. Двох людей госпіталізували з опіками, ще шестеро отримали допомогу.
У Києві внаслідок нічної атаки російських безпілотників постраждали 8 людей, двох із них госпіталізували. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
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У Дніпровському районі ворожий БпЛА пошкодив 9-поверховий житловий будинок. Після удару виникла пожежа, яка охопила приміщення з 1-го по 5-й поверх.
64-річний чоловік та 57-річна жінка отримали опіки, їх госпіталізували. 23-річна дівчина зазнала осколкового поранення. Ще 5 людям медики надали допомогу без госпіталізації.
На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, які документують наслідки російської атаки та фіксують пошкодження.
Під Києвом спалахнула масштабна пожежа: ймовірно, після атаки безпілотника10.09.26, 22:38 • 2638 переглядiв