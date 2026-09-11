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В Киеве в результате ночной атаки рф пострадали 8 человек, горела многоэтажка

Киев • УНН

 • 4200 просмотра

В Днепровском районе дрон повредил 9-этажный дом и вызвал пожар. Двух человек госпитализировали с ожогами, еще шестерым оказали помощь.

В Киеве в результате ночной атаки рф пострадали 8 человек, горела многоэтажка

В Киеве в результате ночной атаки российских беспилотников пострадали 8 человек, двоих из них госпитализировали. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Подробности

В Днепровском районе вражеский БпЛА повредил 9-этажный жилой дом. После удара возник пожар, который охватил помещения с 1-го по 5-й этаж.

64-летний мужчина и 57-летняя женщина получили ожоги, их госпитализировали. 23-летняя девушка получила осколочное ранение. Еще 5 людям медики оказали помощь без госпитализации.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции, которые документируют последствия российской атаки и фиксируют повреждения.

Под Киевом вспыхнул масштабный пожар: предположительно, после атаки беспилотника10.09.26, 22:38 • 2442 просмотра

Степан Гафтко

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