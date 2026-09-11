В Киеве в результате ночной атаки рф пострадали 8 человек, горела многоэтажка
Киев • УНН
В Днепровском районе дрон повредил 9-этажный дом и вызвал пожар. Двух человек госпитализировали с ожогами, еще шестерым оказали помощь.
В Киеве в результате ночной атаки российских беспилотников пострадали 8 человек, двоих из них госпитализировали. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
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В Днепровском районе вражеский БпЛА повредил 9-этажный жилой дом. После удара возник пожар, который охватил помещения с 1-го по 5-й этаж.
64-летний мужчина и 57-летняя женщина получили ожоги, их госпитализировали. 23-летняя девушка получила осколочное ранение. Еще 5 людям медики оказали помощь без госпитализации.
На месте работают следственно-оперативные группы полиции, которые документируют последствия российской атаки и фиксируют повреждения.
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