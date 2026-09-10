Под Киевом вспыхнул масштабный пожар: предположительно, после атаки беспилотника

В Гостомеле, под Киевом, вспыхнул крупный пожар, передаёт УНН со ссылкой на сообщения в Telegram-каналах.

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По предварительным данным, в Бучанском районе в результате вражеской атаки БПЛА произошло возгорание складского здания.

Атака дронов на Киевщину вызвала пожары на предприятиях и логистическом комплексе