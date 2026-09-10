Под Киевом вспыхнул масштабный пожар: предположительно, после атаки беспилотника
Киев • УНН
В Гостомеле Бучанского района вспыхнул масштабный пожар. Предварительно, склад загорелся из-за вражеской атаки беспилотников.
В Гостомеле, под Киевом, вспыхнул крупный пожар, передаёт УНН со ссылкой на сообщения в Telegram-каналах.
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По предварительным данным, в Бучанском районе в результате вражеской атаки БПЛА произошло возгорание складского здания.
Атака дронов на Киевщину вызвала пожары на предприятиях и логистическом комплексе08.09.26, 00:31 • 17999 просмотров