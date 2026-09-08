Атака дронов на Киевщину вызвала пожары на предприятиях и логистическом комплексе

Россияне поздно вечером 7 сентября нанесли удар беспилотниками по Бориспольскому и Фастовскому районам Киевской области. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в Бориспольском районе возникли пожары на промышленных предприятиях. На одном из них огонь уничтожил семь грузовых автомобилей.

Также враг дважды атаковал здание одного из логистических комплексов. Спасатели оперативно прибыли на места происшествий и ликвидировали возгорания. В настоящее время все пожары ликвидированы - говорится в сообщении.

Напомним

5 сентября в Бучанском районе Киевской области в результате вражеских атак погибли два человека. В области повреждены 28 объектов в пяти районах.

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