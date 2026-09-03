В Киевской области горит склад с лекарственными средствами после российской атаки - Корецкий

По всей Украине ликвидируют последствия продолжающихся российских атак. Под ударом оказались 13 областей, а в Киевской области спасатели тушат пожар на складе с лекарственными средствами. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

По всей стране продолжается ликвидация последствий практически непрерывной российской атаки - заявил премьер-министр.

В частности, по его словам, российским ударам подверглись 13 областей - Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Полтавская, Хмельницкая, Черниговская, Тернопольская и Кировоградская.

В результате атаки зафиксированы повреждения жилых домов, складских помещений, коммунальной и энергетической инфраструктуры.

В Киевской области спасатели борются с пожаром на складе с лекарственными средствами. В Одессе поврежден многоэтажный дом - с 10-го по 17-й этаж. Есть пострадавшие, среди них дети. Медики оказывают необходимую помощь - подчеркнул Сергей Корецкий.

В настоящее время атака все еще продолжается, а в ряде регионов существует угроза повторных ударов.

Спасибо спасателям, медикам, полицейским и всем, кто сейчас работает на местах - подчеркнул премьер-министр.

Напомним

россия ночью выпустила по Украине 163 дрона, 135 из которых были сбиты или подавлены.