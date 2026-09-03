рф атакувала 163 дронами, до половини - реактивні: як відпрацювала ППО і ситуація по регіонах

росія вночі випустила по Україні 163 дрони, 135 з яких збито або придушено. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ 3 вересня, пише УНН.

Чим і звідки атакувала рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 вересня (з 18:00 2 вересня) противник атакував:

163 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні), S8000 "Бандероль", Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія”;

із напрямків: Міллерово, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 цілей:

135 ворожих БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони інших типів.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА", - ідеться у повідомленні.

Які регіони були під атакою

Одеса. За даними ДСНС, 17 людей постраждали, серед них 3 дітей — наслідки нічного російського удару по місту. Унаслідок обстрілу пошкоджено квартири з 10-го по 17-й поверхи у 21-поверховому житловому будинку;

Київська область. Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік. Його госпіталізували. Ворог пошкодив складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи. Вранці атака рф продовжилася - ПС ЗСУ повідомляли про реактивні БпЛА на Київщині, з курсом на Бровари/Бориспіль і над Києвом, в області, за даними місцевих пабліків, лунали вибухи;

Хмельницька область. Як вказали у ДСНС, росія двічі за ніч атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. У Хмельницькому уламки БпЛА впали на територію підприємства - загорілася вантажівка, пошкоджено склад. Поранено водія авто, чоловік отримав уламкові поранення, його госпіталізували. Під час повторної атаки пожежа спалахнула на території ще одного підприємства області. Пожежі ліквідували;

Тернопільська область. Як зазначив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух, сьогодні вночі Тернопільщину знову атакували реактивні БПЛА. Даних про потерпілих та руйнування не зафіксовано. Було повідомлення про пожежу трав’яних масивів – однак її походження уточнюється. Вранці фіксували ще два реактивних БПЛА південніше Тернополя, обидві повітряні цілі, за даними голови ОВА, було знищено;

Київ. У Києві лунали вибухи, за даними Центру страткому. Мер Києва Віталій Кличко ще з вечора повідомляв про роботу ППО у місті і що на столицю йшли нові ворожі БпЛА.

Доповнюється...