Журналістів CNN та MS NOW не пустили до Білого дому після заборони Трампа
Київ • УНН
Журналістів CNN та MS NOW не пустили до Білого дому після заяви президента США Дональда Трампа про те, що він "заборонив" цим медіа доступ. ЗМІ обіцяють продовжувати виконувати свою місію.
Журналістів CNN та MS NOW не пустили до Білого дому після заяви президента США Дональда Трампа про те, що він "заборонив" цим медіа доступ. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.
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Зазначається, що вранці 19 вересня репортерку каналу Бетсі Кляйн відмовилися пропустити до Білого дому та вилучили в неї пропуск для преси. Фотографу MS NOW також відмовили в доступі на територію Білого дому.
Сьогодні журналістам CNN відмовили в доступі на територію Білого дому. Місія CNN - висвітлювати діяльність уряду США - триватиме попри будь-які спроби обмежити фізичний доступ до Білого дому та інших урядових будівель чи будь-які інші спроби перешкодити нашій журналістській роботі. Згідно з Конституцією США, ми маємо право вести репортажі без перешкод чи втручання з боку уряду, і ця заборона є незаконним посяганням на це фундаментальне право
Сама Кляйн розповіла, що агент Секретної служби, що охороняє президента США, заявив їй про деактивацію її перепустки та двічі відмовився пояснити, чому це сталось, чи надати будь-яку додаткову інформацію.
Нагадаємо
Напередодні президент США Дональд Трамп заборонив доступ до Білого дому інформаційним ресурсам CNN, MS NOW та Politico, висловивши невдоволення тим, як вони висвітлюють події.
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