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Зробив щонайменше 10 пострілів у двох людей: на Київщині затримали чоловіка

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

У Василькові 32-річний чоловік із травматичного пістолета поранив двох місцевих мешканців. Йому повідомили про підозру, загрожує до 7 років ув’язнення.

Зробив щонайменше 10 пострілів у двох людей: на Київщині затримали чоловіка

Правоохоронці Київщини затримали чоловіка, який застосував травматичний пістолет та поранив двох місцевих мешканців. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі, повідомляє ГУНП України у Київській області, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, подія сталась у місті Васильків поблизу одного з дитячих майданчиків. У поліції зазначили, що у вечірній час до компанії людей підійшов невідомий чоловік, зробив зауваження та почав висловлюватися нецензурною лайкою в бік двох громадян.

Надалі, один з чоловіків хотів наблизитися до фігуранта, однак останній завдав опоненту два удари кулаком в обличчя. Одразу після цього нападник дістав з наплічної сумки пристрій для відстрілу гумових куль та здійснив із нього щонайменше десять пострілів у бік обох громадян. Внаслідок події двох потерпілих віком 42 та 30 років із непроникаючими вогнепальними пораненнями доставили до медичного закладу

 - йдеться в дописі.

Правоохоронці затримали зловмисника: ним виявився 32-річний місцевий мешканець.

Затриманому повідомлено про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо

У Святошинському районі Києва чоловік привів у дію боєприпас і зазнав поранень. Ще троє людей постраждали.

Євген Устименко

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Закони
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