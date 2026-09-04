У Києві чоловік на вулиці підірвав боєприпас, є поранені
Київ • УНН
У Святошинському районі чоловік привів у дію боєприпас і зазнав поранень. Ще троє людей постраждали, обставини з’ясовує поліція.
У Києві чоловік підірвав на вулиці боєприпас, четверо людей отримали поранення, на місці працює поліція, передає УНН із посиланням на столичну поліцію.
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Як повідомили правоохоронці, інцидент стався у Святошинському районі столиці.
За попередніми даними, чоловік на вулиці привів в дію боєприпас, внаслідок детонації якого отримав тілесні ушкодження. Окрім нього також постраждало троє людей, які перебували поруч.
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На місці перебуває слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим.
Всі обставини події зʼясовуються.
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