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В Киеве мужчина на улице взорвал боеприпас, есть раненые

Киев • УНН

 • 312 просмотра

В Святошинском районе мужчина привёл в действие боеприпас и получил ранения. Ещё три человека пострадали, полиция выясняет обстоятельства.

В Киеве мужчина на улице взорвал боеприпас, есть раненые

В Киеве мужчина взорвал на улице боеприпас, четыре человека получили ранения, на месте работает полиция, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.

Детали

Как сообщили правоохранители, инцидент произошел в Святошинском районе столицы.

По предварительным данным, мужчина на улице привел в действие боеприпас, в результате детонации которого получил телесные повреждения. Кроме него также пострадали трое людей, находившихся рядом. 

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На месте находится следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим. 

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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