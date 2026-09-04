В Киеве мужчина на улице взорвал боеприпас, есть раненые
Киев • УНН
В Святошинском районе мужчина привёл в действие боеприпас и получил ранения. Ещё три человека пострадали, полиция выясняет обстоятельства.
В Киеве мужчина взорвал на улице боеприпас, четыре человека получили ранения, на месте работает полиция, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.
Детали
Как сообщили правоохранители, инцидент произошел в Святошинском районе столицы.
По предварительным данным, мужчина на улице привел в действие боеприпас, в результате детонации которого получил телесные повреждения. Кроме него также пострадали трое людей, находившихся рядом.
Угрожал взорвать многоэтажку газом и гранатой - в Киеве задержали хулигана15.05.26, 14:54 • 3670 просмотров
На месте находится следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В Одесской области мужчина в статусе СЗЧ взорвал гранату во время проверки документов05.07.26, 14:24 • 4320 просмотров