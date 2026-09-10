"Барселона" розгромила "Феєнорд", ПСЖ забив 6 м'ячів: результати ігрового дня Ліги чемпіонів

У Лізі чемпіонів УЄФА завершився черговий ігровий день 1-го туру загального етапу сезону 2026/2027. Команди провели свої перші матчі в новому розіграші турніру, пише УНН.

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Одну з найбільших перемог вечора здобув ПСЖ, який розгромив "Слован" із Братислави з рахунком 6:1. "Барселона" також упевнено розпочала турнір, перемігши "Феєнорд" – 5:1.

"Ліверпуль" у своєму першому матчі здолав мадридський "Атлетіко" – 2:1, а лондонський "Арсенал" мінімально переміг "Наполі" – 1:0.

Ще у 2 матчах "Штутгарт" обіграв "Вікінг" із рахунком 3:1, а лісабонський "Спортінг" з таким самим результатом переміг "Галатасарай".

Таким чином, результати матчів ігрового дня:

"Барселона" – "Феєнорд" – 5:1;

"Штутгарт" – "Вікінг" – 3:1;

"Ліверпуль" – "Атлетіко" – 2:1;

"Наполі" – "Арсенал" – 0:1;

ПСЖ – "Слован" Братислава – 6:1;

"Спортінг" – "Галатасарай" – 3:1.

Ці поєдинки стали для команд першими в загальному етапі Ліги чемпіонів сезону 2026/2027.

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