"Барселона" розгромила "Феєнорд", ПСЖ забив 6 м'ячів: результати ігрового дня Ліги чемпіонів
Київ • УНН
ПСЖ переміг «Слован» 6:1, а «Барселона» - «Феєнорд» 5:1. «Ліверпуль», «Арсенал», «Штутгарт» і «Спортінг» також здобули перемоги.
У Лізі чемпіонів УЄФА завершився черговий ігровий день 1-го туру загального етапу сезону 2026/2027. Команди провели свої перші матчі в новому розіграші турніру, пише УНН.
Деталі
Одну з найбільших перемог вечора здобув ПСЖ, який розгромив "Слован" із Братислави з рахунком 6:1. "Барселона" також упевнено розпочала турнір, перемігши "Феєнорд" – 5:1.
"Ліверпуль" у своєму першому матчі здолав мадридський "Атлетіко" – 2:1, а лондонський "Арсенал" мінімально переміг "Наполі" – 1:0.
Ще у 2 матчах "Штутгарт" обіграв "Вікінг" із рахунком 3:1, а лісабонський "Спортінг" з таким самим результатом переміг "Галатасарай".
Таким чином, результати матчів ігрового дня:
"Барселона" – "Феєнорд" – 5:1;
"Штутгарт" – "Вікінг" – 3:1;
"Ліверпуль" – "Атлетіко" – 2:1;
"Наполі" – "Арсенал" – 0:1;
ПСЖ – "Слован" Братислава – 6:1;
"Спортінг" – "Галатасарай" – 3:1.
Ці поєдинки стали для команд першими в загальному етапі Ліги чемпіонів сезону 2026/2027.
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