"Барселона" разгромила "Фейеноорд", ПСЖ забил 6 мячей: результаты игрового дня Лиги чемпионов
Киев • УНН
ПСЖ победил «Слован» со счётом 6:1, а «Барселона» — «Фейеноорд» — 5:1. «Ливерпуль», «Арсенал», «Штутгарт» и «Спортинг» также одержали победы.
В Лиге чемпионов УЕФА завершился очередной игровой день 1-го тура общего этапа сезона 2026/2027. Команды провели свои первые матчи в новом розыгрыше турнира, пишет УНН.
Детали
Одну из крупнейших побед вечера одержал ПСЖ, разгромивший братиславский "Слован" со счетом 6:1. "Барселона" также уверенно начала турнир, победив "Фейеноорд" – 5:1.
"Ливерпуль" в своем первом матче одолел мадридский "Атлетико" – 2:1, а лондонский "Арсенал" с минимальным счетом победил "Наполи" – 1:0.
Еще в 2 матчах "Штутгарт" обыграл "Викинг" со счетом 3:1, а лиссабонский "Спортинг" с таким же результатом победил "Галатасарай".
Таким образом, результаты матчей игрового дня:
"Барселона" – "Фейеноорд" – 5:1;
"Штутгарт" – "Викинг" – 3:1;
"Ливерпуль" – "Атлетико" – 2:1;
"Наполи" – "Арсенал" – 0:1;
ПСЖ – братиславский "Слован" – 6:1;
"Спортинг" – "Галатасарай" – 3:1.
Эти поединки стали для команд первыми на общем этапе Лиги чемпионов сезона 2026/2027.
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