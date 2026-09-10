"Барселона" разгромила "Фейеноорд", ПСЖ забил 6 мячей: результаты игрового дня Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА завершился очередной игровой день 1-го тура общего этапа сезона 2026/2027. Команды провели свои первые матчи в новом розыгрыше турнира, пишет УНН.

Детали

Одну из крупнейших побед вечера одержал ПСЖ, разгромивший братиславский "Слован" со счетом 6:1. "Барселона" также уверенно начала турнир, победив "Фейеноорд" – 5:1.

"Ливерпуль" в своем первом матче одолел мадридский "Атлетико" – 2:1, а лондонский "Арсенал" с минимальным счетом победил "Наполи" – 1:0.

Еще в 2 матчах "Штутгарт" обыграл "Викинг" со счетом 3:1, а лиссабонский "Спортинг" с таким же результатом победил "Галатасарай".

Таким образом, результаты матчей игрового дня:

"Барселона" – "Фейеноорд" – 5:1;

"Штутгарт" – "Викинг" – 3:1;

"Ливерпуль" – "Атлетико" – 2:1;

"Наполи" – "Арсенал" – 0:1;

ПСЖ – братиславский "Слован" – 6:1;

"Спортинг" – "Галатасарай" – 3:1.

Эти поединки стали для команд первыми на общем этапе Лиги чемпионов сезона 2026/2027.

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