"Реал" победил "Интер", "Манчестер Сити" разобрался с "Порту": стартовал основной этап Лиги чемпионов
Киев • УНН
В стартовом туре Лиги чемпионов «Реал» одолел «Интер» со счётом 2:1, а «Манчестер Сити» победил «Порту» — 2:0. Всего состоялись шесть матчей.
Во вторник, 8 сентября, стартовал основной этап Лиги чемпионов сезона-2026/27. В первый игровой день состоялись 6 матчей, а победы одержали "Реал", "Манчестер Сити", дортмундская "Боруссия", "Астон Вилла", "Бетис" и АЕК, пишет УНН.
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Одним из центральных матчей первого игрового дня стала встреча в Мадриде, где "Реал" принимал "Интер". Хозяева одержали победу со счетом 2:1.
В Португалии "Манчестер Сити" не позволил хозяевам забить и одержал победу над "Порту" со счетом 2:0. Значительно более результативным получился матч в Дортмунде — "Боруссия" обыграла "Вильярреал" со счетом 3:2.
Сразу 3 матча завершились со счетом 3:2
Не менее результативными стали встречи в Бельгии и Франции. "Астон Вилла" в гостях победила "Брюгге" — 3:2, а испанский "Бетис" с таким же счетом одолел "Лилль".
Меньше всего голов забили в Афинах. Местный АЕК с минимальным счетом победил австрийский ЛАСК — 1:0.
Таким образом, результаты матчей 8 сентября выглядят следующим образом: "Брюгге" — "Астон Вилла" 2:3, АЕК — ЛАСК 1:0, "Боруссия" Дортмунд — "Вильярреал" 3:2, "Лилль" — "Бетис" 2:3, "Порту" — "Манчестер Сити" 0:2, "Реал" — "Интер" 2:1.
Первый тур основного этапа Лиги чемпионов продолжится 9 и 10 сентября. Всего в новом сезоне в основном этапе турнира участвуют 36 клубов.
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