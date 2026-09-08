«ПСЖ» представлен десятью игроками — объявлены номинанты на «Золотой мяч»

Сегодня, 8 сентября, определились 30 претендентов на «Золотой мяч» — награду лучшему футболисту мира, которую ежегодно присуждает французский журнал «France Football». Больше всего номинантов на награду представлены из французского «ПСЖ» — 10 игроков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ballon d’Or.

Детали

Больше всего среди номинантов представлены игроки французского «Пари Сен-Жермен», за который выступает Илья Забарный, — целых 10 футболистов. Среди них — действующий обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле, а также Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Маркиньос, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Вильям Пачо, Фабиан Руис, Витинья и Ферран Торрес, который принес победу сборной Испании на чемпионате мира-2026 и в этом сезоне перешел в «ПСЖ» из «Барселоны».

«Атлетико» и «ПСЖ» подписали двух чемпионов мира

Далее идет «Бавария», представленная четырьмя игроками: Луисом Диасом, Гарри Кейном, Майклом Олисе и Дайо Упамекано.

Столько же игроков имеет «Реал» Андрея Лунина, который представлен Джудом Беллингемом, Килианом Мбаппе, Винисиусом Жуниором и Марком Кукурельей, который в этом сезоне перешел в стан «сливочных» из «Челси».

"Реал" объявил о трансфере воспитанника "Барселоны" за 60 миллионов евро

Далее идет «Арсенал», от которого номинированы три игрока: Габриэл, Деклан Райс и Вильям Салиба.

Столько же представителей имеет «Барселона»: Пау Кубарси, Ламин Ямаль и Родри, который перешел к «сине-гранатовым» из «Манчестер Сити».

Родри стал игроком "Барселоны"

Также номинированы: Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия», автор первого гола на ЧМ-2026), Садио Мане («Аль-Наср»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Лионель Месси («Интер Майами»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).

Дополнение

«Золотой мяч» (по-французски Ballon d'Or) — награда лучшему футболисту Европы, с 2007 года — лучшему футболисту мира. С 1956 года её ежегодно присуждает французский журнал "France Football". До 1995 года награду вручали только европейцам, после 1995 года получить приз мог любой игрок европейского клуба, с 2007 года — любой игрок мира.

С 2022 года награду присуждают по итогам футбольного сезона (с августа по июль следующего года), а не за календарный год. Учитываются все выступления игрока как за клуб, так и за национальную сборную.

В голосовании принимают участие по 1 журналисту от первых 100 стран в рейтинге наций ФИФА. От Украины в этом голосовании традиционно принимает участие журналист Игорь Линник.

С этого года организаторы опубликовали обновлённые критерии, которыми должны руководствоваться журналисты, принимающие участие в голосовании. Каждый избиратель определяет своих фаворитов, опираясь на три установленных критерия: индивидуальные и решающие выступления, командные достижения и завоёванные трофеи, а также поведение и соблюдение принципов честной игры как на поле, так и за его пределами

Отметим, что традиционно "Золотой мяч" вручался только в Париже, в театре Шатле. Однако в этом году вручение награды, которое будет юбилейным — 70-м, состоится в Лондоне, что является данью памяти первому обладателю «Золотого мяча» Стэнли Мэтьюзу. Что интересно, Мэтьюз является самым возрастным обладателем «Золотого мяча», получившим эту награду в 41 год.

Церемония состоится в понедельник, 26 октября.

Напомним

Французский журнал "France Football", который вручает «Золотой мяч» лучшему футболисту мира, объявил номинантов на звание лучшего клуба года, приз Йохана Кройфа и награду Льва Яшина.

Французский журнал "France Football" объявил номинантов на Трофей Копа 2026. В список попали 10 игроков, среди которых действующий обладатель трофея Ламин Ямаль, а также игроки, впервые попавшие в номинацию.