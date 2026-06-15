"Реал" объявил о трансфере воспитанника "Барселоны" за 60 миллионов евро
Киев • УНН
Мадридский Реал подписал защитника Челси Марка Кукурелью до 2032 года за 60 миллионов евро. Игрок стал вторым самым дорогим трансфером этого лета.
Мадридский "Реал", за который выступает Андрей Лунин, объявил о подписании левого защитника Марка Кукурельи. Об этом сообщает пресс-служба "Реала", передает УНН.
Детали
"ФК "Реал Мадрид" и ФК "Челси" достигли соглашения по трансферу Марка Кукурельи, который будет связан с нашим клубом в течение следующих шести сезонов, до 30 июня 2032 года", - говорится в сообщении.
Дополнение
Марк Кукурелья - 27-летний левый защитник сборной Испании. Является воспитанником каталонской "Барселоны" - принципиального соперника мадридского "Реала". За "барсу", в которой числился с 2016 по 2018 год, испанец провел лишь один матч - в Кубке Испании против "Реал Мурсии".
В 2018 году Кукурелья перешел в испанский "Эйбар", в 2019 году - в испанский "Хетафе", а в 2021 году стал игроком английского "Брайтона". В 2022 году испанец стал игроком лондонского "Челси".
По информации инсайдера Фабрицио Романо, "сливочные" заплатили "пенсионерам" 55 млн евро за Кукурелью, и еще 5 млн евро предусмотрено бонусами, что делает испанца вторым самым дорогим трансфером лета - ранее "Барселона" официально договорилась с английским "Ньюкасл Юнайтед" о переходе вингера Энтони Гордона.
Отметим, сегодня, 15 июня, сборная Испании, за которую выступает Кукурелья, стартует на Чемпионате мира в группе Н, где встретится с Кабо-Верде.