"Реал" объявил о трансфере воспитанника "Барселоны" за 60 миллионов евро

Мадридский "Реал", за который выступает Андрей Лунин, объявил о подписании левого защитника Марка Кукурельи. Об этом сообщает пресс-служба "Реала", передает УНН.

Детали

"ФК "Реал Мадрид" и ФК "Челси" достигли соглашения по трансферу Марка Кукурельи, который будет связан с нашим клубом в течение следующих шести сезонов, до 30 июня 2032 года", - говорится в сообщении.

Дополнение

Марк Кукурелья - 27-летний левый защитник сборной Испании. Является воспитанником каталонской "Барселоны" - принципиального соперника мадридского "Реала". За "барсу", в которой числился с 2016 по 2018 год, испанец провел лишь один матч - в Кубке Испании против "Реал Мурсии".

В 2018 году Кукурелья перешел в испанский "Эйбар", в 2019 году - в испанский "Хетафе", а в 2021 году стал игроком английского "Брайтона". В 2022 году испанец стал игроком лондонского "Челси".

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "сливочные" заплатили "пенсионерам" 55 млн евро за Кукурелью, и еще 5 млн евро предусмотрено бонусами, что делает испанца вторым самым дорогим трансфером лета - ранее "Барселона" официально договорилась с английским "Ньюкасл Юнайтед" о переходе вингера Энтони Гордона.

Отметим, сегодня, 15 июня, сборная Испании, за которую выступает Кукурелья, стартует на Чемпионате мира в группе Н, где встретится с Кабо-Верде.