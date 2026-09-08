“ПСЖ” представлене десятьма гравцями - оголошено номінантів на “Золотий м’яч”

Сьогодні, 8 вересня, визначилися 30 претендентів на "Золотий м'яч" - нагорода найкращому футболістові світу, яку щороку присуджує французький журнал "France Football". Найбільше номінантів на нагороду представлено із французького "ПСЖ" - 10 гравців. Про це передає УНН з посиланням на Ballon d’Or.

Деталі

Найбільше серед номінантів представлено гравців французького "Парі-Сен-Жермен", за який виступає Ілля Забарний - аж 10 футболістів. Серед них, чинний володар "Золотого м’яча Усман Дембеле, а також Ашраф Хакімі, Хвіча Кварацхелія, Маркіньйос, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Вільям Пачо, Фабіан Руїс, Вітінья та Ферран Торрес, який приніс перемогу збірній Іспанії на Чемпіонаті світу-2026 та цього сезону перейшов до "ПСЖ" з "Барселони".

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Далі йде "Баварія", яка представлена чотирма гравцями: Луїсом Діасом, Гаррі Кейном, Майклом Олісе та Дайотом Упамекано.

Таку ж кількість гравців має "Реал" Андрія Луніна, який представлений: Джудом Беллінгемом, Кіліаном Мбаппе, Вінісіусом Джуніором та Марком Кукурельєю, який цього сезону перейшов у стан "вершкових" з "Челсі",

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Далі йде "Арсенал", від якого номіновано трьох гравців: Габріеля, Деклана Райса та Вільям Саліба.

Стільки ж представників має "Барселона": Пау Кубарсі, Ламін Ямаль та Родрі, який перейшов до "синьо-гранатових" з "Манчестер Сіті".

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Також номіновано: Хуліана Кіньйонес ("Аль-Кадісія", автор першого голу на ЧС-2026), Садіо Мане ("Аль-Наср"), Лаутаро Мартінес ("Інтер"), Ліонель Мессі ("Інтер Маямі"), Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед").

Доповнення

Золотий м'яч (французькою Ballon d'Or) - нагорода найкращому футболістові Європи, з 2007 року - найкращому футболістові світу. Від 1956 року її щороку присуджує французький журнал "France Football". До 1995 року нагороду давали тільки європейцям, після 1995 отримати приз міг будь-який гравець європейського клубу, з 2007 року - будь-який гравець світу.

З 2022 року нагороду присуджують за підсумками футбольного сезону (із серпня по липень наступного року), а не за календарний рік. Враховуються всі виступи гравця як за клуб, так і за національну збірну.

У голосуванні беруть участь по 1 журналісту від перших 100 країн у рейтингу націй ФІФА. Від України участь цьому голосуванні традиційно бере участь журналіст Ігор Лінник.

З цього року організатори опублікували оновлені критерії, якими повинні керуватися журналісти, які братимуть участь у голосуванні. Кожен виборець визначає своїх фаворитів, спираючись на три встановлені критерії: індивідуальні та вирішальні виступи, колективні досягнення та завойовані трофеї, а також поведінку та дотримання принципів чесної гри як на полі, так і поза ним

Зазначимо, що традиційно "Золотий м’яч" вручався лише у Парижі в театрі Шатле. Проте, цьогорічне вручення нагороди, яке буде ювілейне - 70-те, буде вручене у Лондоні, що є даниною пам'яті першому володарю Золотого м'яча, Стенлі Меттьюза. Що цікаво, Меттьюз є найстаршим володарем "Золотого м’яча", який отримав цю нагороду у 41 рік.

Церемонія відбудеться у понеділок, 26 жовтня.

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