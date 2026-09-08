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“ПСЖ” представлене десятьма гравцями - оголошено номінантів на “Золотий м’яч”

Київ • УНН

 • 124 перегляди

У списку 30 претендентів на "Золотий м’яч" десятеро гравців ПСЖ. Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня в Лондоні.

“ПСЖ” представлене десятьма гравцями - оголошено номінантів на “Золотий м’яч”

Сьогодні, 8 вересня, визначилися 30 претендентів на "Золотий м'яч" - нагорода найкращому футболістові світу, яку щороку присуджує французький журнал "France Football". Найбільше номінантів на нагороду представлено із французького "ПСЖ" - 10 гравців. Про це передає УНН з посиланням на Ballon d’Or.  

Деталі 

Найбільше серед номінантів представлено гравців французького "Парі-Сен-Жермен", за який виступає Ілля Забарний - аж 10 футболістів. Серед них, чинний володар "Золотого м’яча Усман Дембеле, а також Ашраф Хакімі, Хвіча Кварацхелія, Маркіньйос, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Вільям Пачо, Фабіан Руїс, Вітінья та Ферран Торрес, який приніс перемогу збірній Іспанії на Чемпіонаті світу-2026 та цього сезону перейшов до "ПСЖ" з "Барселони". 

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Далі йде "Баварія", яка представлена чотирма гравцями: Луїсом Діасом, Гаррі Кейном, Майклом Олісе та Дайотом Упамекано. 

Таку ж кількість гравців має "Реал" Андрія Луніна, який представлений: Джудом Беллінгемом, Кіліаном Мбаппе, Вінісіусом Джуніором та Марком Кукурельєю, який цього сезону перейшов у стан "вершкових" з "Челсі", 

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Далі йде "Арсенал", від якого номіновано трьох гравців: Габріеля, Деклана Райса та Вільям Саліба. 

Стільки ж представників має "Барселона": Пау Кубарсі, Ламін Ямаль та Родрі, який перейшов до "синьо-гранатових" з "Манчестер Сіті". 

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Також номіновано: Хуліана Кіньйонес ("Аль-Кадісія", автор першого голу на ЧС-2026), Садіо Мане ("Аль-Наср"), Лаутаро Мартінес ("Інтер"), Ліонель Мессі ("Інтер Маямі"), Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"). 

Доповнення

Золотий м'яч (французькою Ballon d'Or) - нагорода найкращому футболістові Європи, з 2007 року - найкращому футболістові світу. Від 1956 року її щороку присуджує французький журнал "France Football". До 1995 року нагороду давали тільки європейцям, після 1995 отримати приз міг будь-який гравець європейського клубу, з 2007 року - будь-який гравець світу. 

З 2022 року нагороду присуджують за підсумками футбольного сезону (із серпня по липень наступного року), а не за календарний рік. Враховуються всі виступи гравця як за клуб, так і за національну збірну. 

У голосуванні беруть участь по 1 журналісту від перших 100 країн у рейтингу націй ФІФА. Від України участь цьому голосуванні традиційно бере участь журналіст Ігор Лінник.

З цього року організатори опублікували оновлені критерії, якими повинні керуватися журналісти, які братимуть участь у голосуванні. Кожен виборець визначає своїх фаворитів, спираючись на три встановлені критерії: індивідуальні та вирішальні виступи, колективні досягнення та завойовані трофеї, а також поведінку та дотримання принципів чесної гри як на полі, так і поза ним 

Зазначимо, що традиційно "Золотий м’яч" вручався лише у Парижі в театрі Шатле. Проте, цьогорічне вручення нагороди, яке буде ювілейне - 70-те, буде вручене у Лондоні, що є даниною пам'яті першому володарю Золотого м'яча, Стенлі Меттьюза. Що цікаво, Меттьюз є найстаршим володарем "Золотого м’яча", який отримав цю нагороду у 41 рік. 

Церемонія відбудеться у понеділок, 26 жовтня.

Нагадаємо 

Французький журнал "France Football", який вручає "Золотий м’яч" найкращому футболістові світу, оголосив номінантів на звання найкращого клубу року, приз Йогана Кройфа та нагороду Льва Яшина.

Французький журнал "France Football" оголосив номінантів на Трофей Копа 2026. У список потрапили 10 гравців, серед яких чинний володар трофею Ламін Ямаль, а також гравці, які потрапили вперше до номінації. 

Павло Башинський

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