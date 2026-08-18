Родрі став гравцем “Барселони”
Київ • УНН
Півзахисник Родрі підписав контракт з Барселоною до 2030 року. Трансфер оцінюють у 60 мільйонів євро плюс 15 мільйонів бонусів.
Півзахисник "Манчестер Сіті", володар "Золотого м’яча", чемпіон світу Родрі переходить до каталонської "Барселони". Про це повідомляє пресслужба "Барселони", передає УНН.
ФК "Барселона" та "Манчестер Сіті" досягли домовленості щодо трансферу Родріго Ернандеса Касканте, відомого у футбольному світі як Родрі, який залишиться в каталонському клубі до 30 червня 2030 року
Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 60 мільйонів євро плюс 15 мільйонів бонусів.
Доповнення
Родрі з 2019 року виступав за "Манчестер Сіті", куди перейшов з мадридського "Атлетико". За час, проведений у "Мансіті", Родрі виграв Суперкубок Англії, чемпіонство Англії, Лігу чемпіонів, Кубок ліги, Кубок Англії, Суперкубок УЄФА, а також ставав володарем "Золотого м’яча".
У цьому році Родрі разом із збірною Іспанії став чемпіоном світу.
За підсумками фіналу чемпіонату Європи нагороджені футболісти, що відзначилися. Півзахисника збірної Іспанії Родрі визнано найкращим гравцем на чемпіонаті, інший іспанський футболіст Ламін Ямаль — найкращим молодим гравцем.
Раніше сам Родрі казав, що хотів би перебратися до мадридського "Реалу".