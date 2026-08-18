Родри стал игроком "Барселоны"
Киев • УНН
Полузащитник Родри подписал контракт с "Барселоной" до 2030 года. Трансфер оценивают в 60 миллионов евро плюс 15 миллионов бонусов.
Полузащитник «Манчестер Сити», обладатель «Золотого мяча», чемпион мира Родри переходит в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны», передает УНН.
ФК «Барселона» и «Манчестер Сити» достигли договоренности о трансфере Родриго Эрнандеса Касканте, известного в футбольном мире как Родри, который останется в каталонском клубе до 30 июня 2030 года
Сумма трансфера не разглашается, однако, по информации СМИ, речь идет о 60 миллионах евро плюс 15 миллионов бонусов.
Дополнение
Родри с 2019 года выступал за «Манчестер Сити», куда перешел из мадридского «Атлетико». За время, проведенное в «Манчестер Сити», Родри выиграл Суперкубок Англии, чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок лиги, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА, а также стал обладателем «Золотого мяча».
В этом году Родри вместе со сборной Испании стал чемпионом мира.
По итогам финала чемпионата Европы были награждены отличившиеся футболисты. Полузащитник сборной Испании Родри признан лучшим игроком чемпионата, другой испанский футболист Ламин Ямаль — лучшим молодым игроком.
Ранее сам Родри говорил, что хотел бы перебраться в мадридский «Реал».