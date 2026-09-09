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"Реал" переміг "Інтер", "Манчестер Сіті" розібрався з "Порту": стартував основний етап Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 436 перегляди

У стартовому турі Ліги чемпіонів «Реал» здолав «Інтер» 2:1, а «Манчестер Сіті» переміг «Порту» 2:0. Загалом відбулися шість матчів.

"Реал" переміг "Інтер", "Манчестер Сіті" розібрався з "Порту": стартував основний етап Ліги чемпіонів

У вівторок, 8 вересня, стартував основний етап Ліги чемпіонів сезону 2026/27. У перший ігровий день відбулися 6 матчів, а перемоги здобули "Реал", "Манчестер Сіті", дортмундська "Боруссія", "Астон Вілла", "Бетіс" та АЕК, пише УНН.

Деталі

Одним із центральних матчів першого ігрового дня стала зустріч у Мадриді, де "Реал" приймав "Інтер". Господарі здобули перемогу з рахунком 2:1.

У Португалії "Манчестер Сіті" не дозволив господарям забити та здобув перемогу над "Порту" з рахунком 2:0. Значно результативнішим вийшов матч у Дортмунді – "Боруссія" обіграла "Вільярреал" 3:2.

Одразу 3 матчі завершилися з рахунком 3:2

Не менш результативними стали зустрічі в Бельгії та Франції. "Астон Вілла" на виїзді перемогла "Брюгге" – 3:2, а іспанський "Бетіс" із таким самим рахунком здолав "Лілль".

Найменше голів побачили в Афінах. Місцевий АЕК мінімально переміг австрійський ЛАСК – 1:0.

Таким чином, результати матчів 8 вересня виглядають так: "Брюгге" – "Астон Вілла" 2:3, АЕК – ЛАСК 1:0, "Боруссія" Дортмунд – "Вільярреал" 3:2, "Лілль" – "Бетіс" 2:3, "Порту" – "Манчестер Сіті" 0:2, "Реал" – "Інтер" 2:1.

Перший тур основного етапу Ліги чемпіонів продовжиться 9 та 10 вересня. Загалом у новому сезоні в основному етапі турніру беруть участь 36 клубів.

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