Келлі Осборн заявила, що ніколи не помириться зі старшою сестрою і пояснила чому

Келлі Осборн заявила, що не бачить можливості примирення зі своєю старшою сестрою Еймі Осборн, з якою вони фактично не підтримують стосунків. Про це вона розповіла у подкасті We Need to Talk, повідомляє E! News, пише УНН.

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За словами 41-річної Келлі, проблеми між сестрами виникли ще в дитинстві. Вона стверджує, що Еймі ніколи не була близькою ані з нею, ані з їхнім молодшим братом Джеком Осборном.

Якщо чесно, моя старша сестра ніколи не визнавала мене та мого брата. Вона просто була у своєму власному світі та займалася своїми справами – розповіла Келлі.

"Ми як олія та вода"

Келлі припустила, що Еймі певною мірою могла соромитися своєї родини, хоча наголосила, що не хоче говорити від імені сестри. Вона описала їх як абсолютні протилежності.

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Все, чим є я, не є вона. Все, чим є вона, не є я. Ніби неможливо бути більш протилежними. Ми як олія та вода – сказала Осборн.

Вона також зізналася, що досі має образу через відсутність близьких стосунків зі старшою сестрою. За словами Келлі, їй довелося самостійно вчитися речей, у яких зазвичай може допомогти старша сестра.

На пряме запитання, чи залишається шанс на їхнє примирення, Осборн відповіла: "Ні". Водночас вона зазначила, що поважає та приймає Еймі, попри їхні розбіжності. Представники Еймі Осборн публічно на слова сестри поки не відповіли.

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