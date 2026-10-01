ЄС відхилив можливість дострокового надання кредиту Києву та вимагає реформ - ЗМІ

Європейський Союз наразі відхилив прохання України прискорити виплату кредитних коштів для покриття непередбаченого дефіциту у фінансуванні військових потреб на поточний рік. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на слова обізнаних із ситуацією осіб, передає УНН.

Видання зауважує, що це рішення стало наслідком неочікуваної заяви Києва, зробленої влітку, про додатковий дефіцит фінансування в розмірі 27 мільярдів євро (30,4 мільярда доларів) через зростання витрат на війну.

Україна звернулася до Брюсселя з проханням прискорити надання кредиту в розмірі 90 мільярдів євро, розрахованого на забезпечення потреб країни до кінця 2027 року.

ЄС став найбільшим донором Києва після повернення Дональда Трампа до Білого дому минулого року, що відіграє ключову роль у підтримці України напередодні п’ятої зими повномасштабного російського вторгнення.

Під час напруженої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку минулого місяця президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС все ще має в розпорядженні 37 мільярдів євро на бюджетну підтримку у 2026 році. Однак вона пов’язала це з прогресом Києва у впровадженні ключових реформ, спрямованих на боротьбу з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та наближення законодавства до норм ЄС — процесів, які наразі гальмуються в парламенті.

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"Ми визначили ресурси для покриття бюджетних і оборонних потреб України на 2026 рік", — йдеться у спільній заяві Європейської комісії та України, оприлюдненій у четвер. "Ми також підтвердили кроки, необхідні для забезпечення своєчасного надання цих коштів", — зазначили сторони, даючи зрозуміти, що ЄС продовжує наполягати на прогресі в реформах.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, відмовилася від подальших коментарів.

За словами співрозмовників, які говорили на умовах анонімності через конфіденційний характер переговорів, ЄС поставив під сумнів деякі з наведених Україною цифр і заявив, що дострокове надання кредитних коштів лише створить нову проблему на 2027 рік.

Також було висловлено думку, що додаткове фінансування мають надати й інші партнери, зокрема Канада, Норвегія та Японія. Кредит від ЄС мав покривати лише дві третини потреб України, тоді як решту мали забезпечити партнери. Згідно із заявою, 45 мільярдів євро з кредиту, передбаченого на 2027 рік, будуть виділені "оперативно", але не раніше початку наступного року; водночас розпочнеться робота з "визначення додаткових бюджетних і оборонних потреб".

Окремо у четвер Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X, що Україна та її партнери відтепер "координуватимуть цю роботу й узгоджуватимуть свої дії щомісяця, забезпечуючи безперервну координацію".

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Цього тижня Міжнародний валютний фонд оцінив, що наступного року Київ стикнеться з дефіцитом фінансування в розмірі від 30 до 35 мільярдів доларів, а у 2028 та 2029 роках цей показник становитиме 17 мільярдів і 2 мільярди доларів відповідно (за інформацією осіб, обізнаних із ситуацією). Ці цифри можуть змінитися.

Речниця МВФ Джулі Козак заявила в четвер, що Фонд, який базується у Вашингтоні, веде активні переговори з Україною та міжнародними партнерами щодо потенційного розміру дефіциту фінансування.

За її словами, МВФ працює з Києвом над об’єднанням другого та третього переглядів програми фінансування обсягом 8,1 мільярда доларів і планує винести їх на розгляд Виконавчої ради до грудня. Реалізація цього плану залежить від "отримання достатніх і надійних гарантій фінансування" для покриття дефіциту, зазначила Козак.