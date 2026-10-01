Визначили кроки та строки - Зеленський про хороші результати діалогу з Єврокомісією щодо фінансування потреб України
Київ • УНН
Україна та Єврокомісія визначили формат і строки покриття фінансових та оборонних потреб у 2026–2027 роках. Роботу координуватимуть щомісяця.
Президент України Володимир Зеленський заявив про "хороші результати" діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках, передає УНН.
Є хороші результати нашого діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках. Визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг
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Надалі, за словами Президента, в щомісячному режимі будуть координувати роботу, узгоджувати дії.
Координація має бути постійною. Дякую тобі, Урсуло! Дякую всім нашим європейським партнерам. Готуємо й додаткові рішення на посилення України, нашого захисту, нашого суспільства. Слава Україні! - резюмував Глава держави.
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