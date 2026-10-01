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Визначили кроки та строки - Зеленський про хороші результати діалогу з Єврокомісією щодо фінансування потреб України

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Україна та Єврокомісія визначили формат і строки покриття фінансових та оборонних потреб у 2026–2027 роках. Роботу координуватимуть щомісяця.

Визначили кроки та строки - Зеленський про хороші результати діалогу з Єврокомісією щодо фінансування потреб України

Президент України Володимир Зеленський заявив про "хороші результати" діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках, передає УНН.

Є хороші результати нашого діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках. Визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг 

- повідомив Зеленський у Telegram.

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили проблему з фінансуванням української оборони і домовилися про зустріч у Нью-Йорку17.09.26, 21:04 • 6528 переглядiв

Надалі, за словами Президента, в щомісячному режимі будуть координувати роботу, узгоджувати дії.

Координація має бути постійною. Дякую тобі, Урсуло! Дякую всім нашим європейським партнерам. Готуємо й додаткові рішення на посилення України, нашого захисту, нашого суспільства. Слава Україні! - резюмував Глава держави.

Зеленський провів "напружену зустріч" із фон дер Ляєн через питання додаткового фінансування України - Bloomberg23.09.26, 10:58 • 5140 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Європейська комісія
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна