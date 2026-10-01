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Определили шаги и сроки — Зеленский о хороших результатах диалога с Еврокомиссией по финансированию потребностей Украины

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Украина и Еврокомиссия определили формат и сроки покрытия финансовых и оборонных потребностей в 2026–2027 годах. Работу будут координировать ежемесячно.

Определили шаги и сроки — Зеленский о хороших результатах диалога с Еврокомиссией по финансированию потребностей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «хороших результатах» диалога с Еврокомиссией по покрытию финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах, передает УНН.

Есть хорошие результаты нашего диалога с Еврокомиссией по покрытию финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Определили формат, сроки и необходимые шаги для того, чтобы обеспечить полный объем 

- сообщил Зеленский в Telegram.

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили проблему с финансированием украинской обороны и договорились о встрече в Нью-Йорке17.09.26, 21:04 • 6528 просмотров

В дальнейшем, по словам Президента, в ежемесячном режиме будут координировать работу, согласовывать действия.

Координация должна быть постоянной. Спасибо тебе, Урсула! Спасибо всем нашим европейским партнерам. Готовим и дополнительные решения для усиления Украины, нашей защиты, нашего общества. Слава Украине! — подытожил глава государства.

Зеленский провёл «напряжённую встречу» с фон дер Ляйен по вопросу дополнительного финансирования Украины — Bloomberg23.09.26, 10:58 • 5140 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Европейская комиссия
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина