Определили шаги и сроки — Зеленский о хороших результатах диалога с Еврокомиссией по финансированию потребностей Украины
Киев • УНН
Украина и Еврокомиссия определили формат и сроки покрытия финансовых и оборонных потребностей в 2026–2027 годах. Работу будут координировать ежемесячно.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «хороших результатах» диалога с Еврокомиссией по покрытию финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах, передает УНН.
Есть хорошие результаты нашего диалога с Еврокомиссией по покрытию финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Определили формат, сроки и необходимые шаги для того, чтобы обеспечить полный объем
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В дальнейшем, по словам Президента, в ежемесячном режиме будут координировать работу, согласовывать действия.
Координация должна быть постоянной. Спасибо тебе, Урсула! Спасибо всем нашим европейским партнерам. Готовим и дополнительные решения для усиления Украины, нашей защиты, нашего общества. Слава Украине! — подытожил глава государства.
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