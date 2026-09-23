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Зеленский провёл «напряжённую встречу» с фон дер Ляйен по вопросу дополнительного финансирования Украины — Bloomberg

Киев • УНН

 • 2126 просмотра

Украина просит ЕС ускорить предоставление кредита в размере 90 млрд евро и покрыть дефицит в размере 26 млрд евро. Стороны продолжат переговоры через 7–10 дней.

Зеленский провёл «напряжённую встречу» с фон дер Ляйен по вопросу дополнительного финансирования Украины — Bloomberg

Встреча Зеленского и фон дер Ляйен в Нью-Йорке прошла на фоне обеспокоенности Киева возможной зимней эскалацией со стороны России и споров о дальнейшей поддержке Украины со стороны ЕС. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам человека, знакомого с ходом переговоров, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела напряжённую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По словам источника, украинская сторона выразила обеспокоенность перспективой эскалации со стороны России зимой на фоне ограниченных возможностей противовоздушной обороны для защиты украинских городов. Украинцы также возмутились решением ЕС снять санкции с двух российских олигархов в рамках договорённости о продлении санкций.

"Больше оборонной поддержки уже поступает. И по мере продвижения реформ в Верховной раде будет и больше бюджетной поддержки", — написала фон дер Ляйен в публикации в X после встречи, имея в виду украинский парламент. "В этом календарном году у нас ещё остаётся 37 миллиардов евро".

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Как отмечает издание, после более чем четырёх лет полномасштабной войны между Киевом и его ключевыми союзниками начали возникать разногласия на фоне подготовки к ещё одной тяжёлой зиме под российскими атаками. Украина всё больше разочаровывается нежеланием некоторых европейских союзников поставлять критически важные перехватчики, которые Киев может использовать против российских ракет, тогда как европейские страны всё больше раздражаются из-за роста финансовых требований.

Украина попросила союзников помочь закрыть непредвиденный бюджетный дефицит в размере около 26 миллиардов евро (30 миллиардов долларов), а также призвала ЕС ускорить выделение кредита на 90 миллиардов евро. Эти средства должны были обеспечить финансирование Украины до конца следующего года.

ЕС выступил против некоторых украинских расчётов и предложил, чтобы дополнительное финансирование предоставили другие партнёры, в частности Канада, Норвегия и Япония. Зеленский заявил журналистам, что их команды снова встретятся через семь–десять дней для дальнейших переговоров по этому вопросу, и выразил надежду, что решение будет найдено.

По его словам, европейцы впервые сообщили, что видят "рост рисков агрессивных действий России против других европейских стран".

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Ольга Розгон

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