В Раде находятся 114 евроинтеграционных законопроектов, Украина представила ЕС прогресс реформ

Украина представила государствам — членам ЕС текущее состояние выполнения реформ и обязательств в рамках переговоров о вступлении в Европейский союз. По состоянию на 15 сентября в Верховной Раде на разных этапах рассмотрения находились 114 евроинтеграционных законопроектов, сообщает Правительственный портал, пишет УНН.

Детали

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов представил результаты во время встречи в Брюсселе с представителями Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA).

По его словам, Украина переходит к практическому выполнению значительного массива обязательств, которые должны быть воплощены в конкретных законодательных и правительственных решениях. Правительство и Верховная Рада усиливают координацию и совместно будут определять приоритетные евроинтеграционные законопроекты.

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Отдельно представителям государств ЕС представили прогресс в уголовном судопроизводстве, реформе прокуратуры, отборе судей, обеспечении добропорядочности судебной системы и антикоррупционной политике. Среди приоритетов также остаются независимость и способность антикоррупционных органов.

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Украина совместно с Европейской комиссией работает над выполнением промежуточных бенчмарков переговорного процесса и мониторингом реализации реформ.

Ченцов также проинформировал партнеров о выполнении обязательств по защите прав национальных меньшинств. Обновленный правительственный план предусматривает реализацию мероприятий в сфере образования до конца 2026 года, а в языковой сфере и сфере политических прав — в течение 2027 года.

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