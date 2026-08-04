россия запустила новую волну пропаганды против вступления Украины в ЕС

Россия запустила новую масштабную информационную кампанию против евроинтеграции Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI, передает УНН.

По имеющимся данным, 3 августа служба внешней разведки РФ опубликовала заявление, в котором утверждала о якобы отсутствии перспектив вступления Украины в Европейский Союз и обвинила ЕС в "разжигании войны".

Мониторинг Центра стратегических коммуникаций выявил более 750 распространений этого заявления на 510 ресурсах, ориентированных на аудитории в РФ, США, странах Европы, Африки, Азии и Ближнего Востока. Кампания охватила 20 языков

В частности, в распространении были задействованы:

• медиаресурсы МИД РФ;

• сети Sputnik и RT;

• российские государственные и частные СМИ;

• Telegram-каналы;

• FIMI-ресурсы, в частности Pravda / ZOV;

• блогеры-пропагандисты.

Также, в ведомстве говорится, что это уже вторая аналогичная волна этим летом. Предыдущее заявление СВР распространила 19 июня. Действия России направлены на дискредитацию переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.

15 июня открыли переговорный кластер "Основы", 14 июля - кластер "Внешние отношения". Переговоры по другим кластерам продолжаются. Украина уже ассоциирована с Европейским оборонным фондом, а совместные проекты включены в 15 из 19 национальных планов оборонного инструмента SAFE. Цель кампании - подорвать доверие к ЕС и европейским перспективам Украины, а также усилить евроскептические настроения в других странах. Следующую волну можно ожидать накануне сентябрьского заседания Совета ЕС