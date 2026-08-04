россия запустила новую волну пропаганды против вступления Украины в ЕС
Киев • УНН
СВР рф распространила заявление об отсутствии перспектив вступления Украины в ЕС, которое подхватили более 750 ресурсов. Это уже вторая волна этим летом, направленная на дискредитацию переговорного процесса.
Россия запустила новую масштабную информационную кампанию против евроинтеграции Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI, передает УНН.
Детали
По имеющимся данным, 3 августа служба внешней разведки РФ опубликовала заявление, в котором утверждала о якобы отсутствии перспектив вступления Украины в Европейский Союз и обвинила ЕС в "разжигании войны".
Мониторинг Центра стратегических коммуникаций выявил более 750 распространений этого заявления на 510 ресурсах, ориентированных на аудитории в РФ, США, странах Европы, Африки, Азии и Ближнего Востока. Кампания охватила 20 языков
В частности, в распространении были задействованы:
• медиаресурсы МИД РФ;
• сети Sputnik и RT;
• российские государственные и частные СМИ;
• Telegram-каналы;
• FIMI-ресурсы, в частности Pravda / ZOV;
• блогеры-пропагандисты.
Также, в ведомстве говорится, что это уже вторая аналогичная волна этим летом. Предыдущее заявление СВР распространила 19 июня. Действия России направлены на дискредитацию переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.
15 июня открыли переговорный кластер "Основы", 14 июля - кластер "Внешние отношения". Переговоры по другим кластерам продолжаются. Украина уже ассоциирована с Европейским оборонным фондом, а совместные проекты включены в 15 из 19 национальных планов оборонного инструмента SAFE. Цель кампании - подорвать доверие к ЕС и европейским перспективам Украины, а также усилить евроскептические настроения в других странах. Следующую волну можно ожидать накануне сентябрьского заседания Совета ЕС
ЦПД: Россия запустила масштабную кампанию по дискредитации Украины в Европе15.03.26, 07:32 • 19671 просмотр