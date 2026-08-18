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Правительство хочет обеспечить готовность к закрытию кластеров с ЕС в течение 2027 года

Киев • УНН

 • 908 просмотра

Кабинет министров подал в Верховную Раду программу деятельности, которая предусматривает открытие всех переговорных кластеров с ЕС в течение 2026–2027 годов и готовность к их закрытию в 2027 году.

Правительство хочет обеспечить готовность к закрытию кластеров с ЕС в течение 2027 года

Программа деятельности Кабинета министров ставит целью открыть все переговорные кластеры с ЕС в течение 2026–2027 годов и обеспечить готовность к их закрытию на протяжении 2027 года, передает УНН со ссылкой на документ. 

Детали

Согласно Программе деятельности правительства, одной из операционных целей вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции является проведение переговоров о вступлении Украины в ЕС по всем переговорным кластерам, проведение переговоров и переход к подготовке Договора о вступлении Украины в ЕС. 

Основными задачами определены: 

  • открыть переговоры по кластеру 2 «Внутренний рынок» (2026–2027 годы);
    • открыть переговоры по кластеру 3 «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие» (2026–2027 годы); 
      • открыть переговоры по кластеру 4 «Зеленая повестка и устойчивое соединение» (2026–2027 годы);
        • открыть переговоры по кластеру 5 «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения» (2026–2027 годы; 
          • выполнить условия для обеспечения готовности к закрытию всех переговорных разделов (2027 год); 

            начать процесс подготовки проекта Договора о вступлении Украины в Европейский Союз и создания соответствующей рабочей группы в рамках Совета ЕС (2027 год);

            обеспечить надлежащую координацию и мониторинг выполнения евроинтеграционных обязательств Украины, в частности Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС (acquis ЕС) (2026–2027 годы). 

            Дополнение

            Кабинет министров подал в Верховную Раду Программу деятельности правительства. Парламент должен рассмотреть ее в ближайшее время.  

            Правительство определяет четыре программных направления работы. В частности, укрепление устойчивости и приближение справедливого мира: 

            • задача — не только сдерживать агрессию рф против Украины, но и создавать условия для перехвата стратегической инициативы. Развитие украинского военно-промышленного комплекса — важный фундамент на этом пути;
              • ключевая задача правительства — защищать критическую инфраструктуру и системы жизнеобеспечения, обеспечивать устойчивость энергосистемы, территориальных общин и экономики на протяжении всего периода вооруженной агрессии рф против Украины;
                • тактическая цель на ближайшие несколько месяцев — стабильно пройти зиму, что потребует максимальной готовности и слаженной работы всех систем; 
                  • правительство будет проактивно работать для единства партнеров в поддержке нашего государства, укреплять переговорную позицию, добиваться увеличения финансовой и военной поддержки. 

                    Восстановление и развитие человеческого капитала:

                    • несмотря на вооруженную агрессию рф против Украины и ограниченные ресурсы, правительство берет на себя обязательства создавать возможности для качественного образования, трудоустройства, предпринимательства и профессионального развития; 
                      • отдельный приоритет — молодежная политика и создание условий для того, чтобы молодежь могла строить свое будущее в Украине;
                        • доступная медицина и реабилитация, качественные социальные услуги, жилье, инфраструктура ухода и поддержка тех, кто больше всего в ней нуждается; 
                          • поддержка ветеранов и их семей, внутренне перемещенных лиц, а также всех, кто своим трудом обеспечивает жизнедеятельность государства и экономики;
                            • правительство ставит целью сохранять связь Украины с миллионами украинцев, выехавших за границу вследствие полномасштабного вторжения рф в Украину, поддерживать украинскую идентичность и создавать условия для их возвращения и самореализации в Украине. 

                              Построение дееспособного европейского государства: 

                              • задача правительства — сделать государственное управление эффективным и качественным, максимально упростить и ускорить бюрократические процессы;
                                • правительство в кратчайшие сроки предложит комплексные решения по дальнейшей реформе государственного управления; 
                                  • практическая фаза евроинтеграции требует масштабного согласования законодательства, усиления институтов и формирования переговорных позиций, которые одновременно будут обеспечивать выполнение критериев членства в ЕС и защищать экономические интересы Украины;
                                    • результатом всех действий должно стать ускорение вступления Украины в Европейский Союз.

                                      Ускорение восстановления и экономического развития:

                                      • главными источниками долгосрочного роста Украины должны стать частная инициатива, предпринимательство, инвестиции, а также вывод экономики из тени и антикоррупционные усилия всех ветвей власти, что позволит обеспечить безопасность инвестиций и защиту прав предпринимателей, страхование военных рисков, доступное кредитование и простые, предсказуемые и справедливые правила ведения бизнеса;
                                        • результатом должно стать снижение уровня зависимости экономики от государственного бюджета и увеличение собственных ресурсов государства для обороны и социальной сферы; 
                                          • экономическая политика должна быть направлена на продуктивную занятость, внутреннее производство и переработку, инвестиции, технологическую модернизацию и расширение экспорта; 
                                            • Украина должна продолжить переход от сырьевой модели, когда мы продаём преимущественно сырьё, к экономике, которая создаёт больше продукции с высокой добавленной стоимостью внутри страны, что означает больше рабочих мест, более высокие доходы, больший экспортный потенциал и большую способность финансировать оборону за счёт собственной экономики;
                                              • правительство будет создавать условия для развития малого и среднего бизнеса и более диверсифицированной экономики. Успех предпринимательства должен стать общественно признанной ценностью.  

                                                Также правительство определило в своей работе 12 стратегических целей, сгруппированных в соответствии с приведёнными программными направлениями:

                                                • усилить обороноспособность Украины, реформировать систему комплектования сил обороны и создать условия для перехвата стратегической инициативы. Развитие военно-промышленного комплекса;
                                                  • усилить устойчивость критической инфраструктуры, энергосистемы, экономики и общества к военным и кризисным угрозам, обеспечить безопасность в территориальных общинах;
                                                    • добиться ответственности государства-агрессора, возмещения причинённого ущерба и защиты прав Украины и её граждан;
                                                      • увеличить участие украинцев в Украине и за рубежом в экономической, общественной и социальной жизни;
                                                        • создать условия для образования, здоровья, трудоустройства, жилищной обеспеченности, развития и самореализации граждан Украины;
                                                          • усилить формирование украинской гражданской идентичности, создать условия для удержания, возвращения и реинтеграции граждан Украины;
                                                            • обеспечить готовность Украины к максимально быстрому завершению переговоров о вступлении в ЕС и углублять евроатлантическую интеграцию. Максимально содействовать антикоррупционным реформам и укреплению верховенства права;
                                                              • построить одну из наиболее эффективных государственных систем в Европе — компактную, профессиональную, цифровую, прозрачную, быструю и ориентированную на результат для граждан Украины;
                                                                • обеспечить достойное присутствие и позитивный имидж Украины на международной арене;
                                                                  • обеспечить макрофинансовую стабильность, фискальную устойчивость и предсказуемые правила для граждан Украины, бизнеса и инвесторов;
                                                                    • ускорить восстановление и модернизацию социальной, энергетической, транспортной и коммунальной инфраструктуры; обеспечить устойчивую и гибкую инфраструктуру, которая может адаптироваться к будущим вызовам;
                                                                      • обеспечить переход к продуктивной, инновационной, инвестиционно и экспортно ориентированной экономике с высокой добавленной стоимостью, стимулировать развитие внутреннего производства. 

                                                                        В Раду поступила Программа действий правительства, депутаты рассмотрят её в ближайшее время17.08.26, 20:22 • 34505 просмотров

                                                                        Павел Башинский

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