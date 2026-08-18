Правительство хочет обеспечить готовность к закрытию кластеров с ЕС в течение 2027 года

Программа деятельности Кабинета министров ставит целью открыть все переговорные кластеры с ЕС в течение 2026–2027 годов и обеспечить готовность к их закрытию на протяжении 2027 года, передает УНН со ссылкой на документ.

Детали

Согласно Программе деятельности правительства, одной из операционных целей вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции является проведение переговоров о вступлении Украины в ЕС по всем переговорным кластерам, проведение переговоров и переход к подготовке Договора о вступлении Украины в ЕС.

Основными задачами определены:

открыть переговоры по кластеру 2 «Внутренний рынок» (2026–2027 годы);

открыть переговоры по кластеру 3 «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие» (2026–2027 годы);

открыть переговоры по кластеру 4 «Зеленая повестка и устойчивое соединение» (2026–2027 годы);

открыть переговоры по кластеру 5 «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения» (2026–2027 годы;

выполнить условия для обеспечения готовности к закрытию всех переговорных разделов (2027 год);

начать процесс подготовки проекта Договора о вступлении Украины в Европейский Союз и создания соответствующей рабочей группы в рамках Совета ЕС (2027 год);

обеспечить надлежащую координацию и мониторинг выполнения евроинтеграционных обязательств Украины, в частности Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС (acquis ЕС) (2026–2027 годы).

Дополнение

Кабинет министров подал в Верховную Раду Программу деятельности правительства. Парламент должен рассмотреть ее в ближайшее время.

Правительство определяет четыре программных направления работы. В частности, укрепление устойчивости и приближение справедливого мира:

задача — не только сдерживать агрессию рф против Украины, но и создавать условия для перехвата стратегической инициативы. Развитие украинского военно-промышленного комплекса — важный фундамент на этом пути;

ключевая задача правительства — защищать критическую инфраструктуру и системы жизнеобеспечения, обеспечивать устойчивость энергосистемы, территориальных общин и экономики на протяжении всего периода вооруженной агрессии рф против Украины;

тактическая цель на ближайшие несколько месяцев — стабильно пройти зиму, что потребует максимальной готовности и слаженной работы всех систем;

правительство будет проактивно работать для единства партнеров в поддержке нашего государства, укреплять переговорную позицию, добиваться увеличения финансовой и военной поддержки.

Восстановление и развитие человеческого капитала:

несмотря на вооруженную агрессию рф против Украины и ограниченные ресурсы, правительство берет на себя обязательства создавать возможности для качественного образования, трудоустройства, предпринимательства и профессионального развития;

отдельный приоритет — молодежная политика и создание условий для того, чтобы молодежь могла строить свое будущее в Украине;

доступная медицина и реабилитация, качественные социальные услуги, жилье, инфраструктура ухода и поддержка тех, кто больше всего в ней нуждается;

поддержка ветеранов и их семей, внутренне перемещенных лиц, а также всех, кто своим трудом обеспечивает жизнедеятельность государства и экономики;

правительство ставит целью сохранять связь Украины с миллионами украинцев, выехавших за границу вследствие полномасштабного вторжения рф в Украину, поддерживать украинскую идентичность и создавать условия для их возвращения и самореализации в Украине.

Построение дееспособного европейского государства:

задача правительства — сделать государственное управление эффективным и качественным, максимально упростить и ускорить бюрократические процессы;

правительство в кратчайшие сроки предложит комплексные решения по дальнейшей реформе государственного управления;

практическая фаза евроинтеграции требует масштабного согласования законодательства, усиления институтов и формирования переговорных позиций, которые одновременно будут обеспечивать выполнение критериев членства в ЕС и защищать экономические интересы Украины;

результатом всех действий должно стать ускорение вступления Украины в Европейский Союз.

Ускорение восстановления и экономического развития:

главными источниками долгосрочного роста Украины должны стать частная инициатива, предпринимательство, инвестиции, а также вывод экономики из тени и антикоррупционные усилия всех ветвей власти, что позволит обеспечить безопасность инвестиций и защиту прав предпринимателей, страхование военных рисков, доступное кредитование и простые, предсказуемые и справедливые правила ведения бизнеса;

результатом должно стать снижение уровня зависимости экономики от государственного бюджета и увеличение собственных ресурсов государства для обороны и социальной сферы;

экономическая политика должна быть направлена на продуктивную занятость, внутреннее производство и переработку, инвестиции, технологическую модернизацию и расширение экспорта;

Украина должна продолжить переход от сырьевой модели, когда мы продаём преимущественно сырьё, к экономике, которая создаёт больше продукции с высокой добавленной стоимостью внутри страны, что означает больше рабочих мест, более высокие доходы, больший экспортный потенциал и большую способность финансировать оборону за счёт собственной экономики;

правительство будет создавать условия для развития малого и среднего бизнеса и более диверсифицированной экономики. Успех предпринимательства должен стать общественно признанной ценностью.

Также правительство определило в своей работе 12 стратегических целей, сгруппированных в соответствии с приведёнными программными направлениями:

усилить обороноспособность Украины, реформировать систему комплектования сил обороны и создать условия для перехвата стратегической инициативы. Развитие военно-промышленного комплекса;

усилить устойчивость критической инфраструктуры, энергосистемы, экономики и общества к военным и кризисным угрозам, обеспечить безопасность в территориальных общинах;

добиться ответственности государства-агрессора, возмещения причинённого ущерба и защиты прав Украины и её граждан;

увеличить участие украинцев в Украине и за рубежом в экономической, общественной и социальной жизни;

создать условия для образования, здоровья, трудоустройства, жилищной обеспеченности, развития и самореализации граждан Украины;

усилить формирование украинской гражданской идентичности, создать условия для удержания, возвращения и реинтеграции граждан Украины;

обеспечить готовность Украины к максимально быстрому завершению переговоров о вступлении в ЕС и углублять евроатлантическую интеграцию. Максимально содействовать антикоррупционным реформам и укреплению верховенства права;

построить одну из наиболее эффективных государственных систем в Европе — компактную, профессиональную, цифровую, прозрачную, быструю и ориентированную на результат для граждан Украины;

обеспечить достойное присутствие и позитивный имидж Украины на международной арене;

обеспечить макрофинансовую стабильность, фискальную устойчивость и предсказуемые правила для граждан Украины, бизнеса и инвесторов;

ускорить восстановление и модернизацию социальной, энергетической, транспортной и коммунальной инфраструктуры; обеспечить устойчивую и гибкую инфраструктуру, которая может адаптироваться к будущим вызовам;

обеспечить переход к продуктивной, инновационной, инвестиционно и экспортно ориентированной экономике с высокой добавленной стоимостью, стимулировать развитие внутреннего производства.

В Раду поступила Программа действий правительства, депутаты рассмотрят её в ближайшее время