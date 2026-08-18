Уряд хоче забезпечити готовність до закриття кластерів з ЄС упродовж 2027 року
Київ • УНН
Кабінет міністрів подав до Верховної Ради програму діяльності, яка передбачає відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС протягом 2026-2027 років та готовність до їх закриття у 2027 році.
Програма діяльності Кабінету міністрів ставить за мету відкрити усі переговорні кластери з ЄС протягом 2026-2027 років та забезпечити готовність до їхнього закриття упродовж 2027 року, передає УНН з посиланням на документ.
Деталі
Відповідно до Програми діяльності уряду, однією з операційних цілей віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції є проведення переговорів про вступ України до ЄС за всіма переговорними кластерами, проведення переговорів та перехід до підготовки Договору про вступ України до ЄС.
Основними завданнями визначено:
- відкрити переговори за кластерами 2 “Внутрішній ринок” (2026-2027 роки);
- відкрити переговори за кластером 3 “Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток” (2026-2027 роки);
- відкрити переговори за кластером 4 “Зелений порядок та стале з’єднання” (2026-2027 роки);
- відкрити переговори за кластером 5 “Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості” (2026-2027 роки;
- виконати умови для забезпечення готовності до закриття всіх переговорних розділів (2027 рік);
започаткувати процес підготовки проєкту Договору про вступ України до Європейського Союзу та утворення відповідної робочої групи у межах Ради ЄС (2027 рік);
забезпечити належну координацію та моніторинг виконання євроінтеграційних зобов’язань України, зокрема Національної програми адаптації законодавства України до права ЄС (acquis ЄС) (2026-2027 роки).
Доповнення
Кабінет міністрів подав до Верховної Ради Програму діяльності уряду. Парламент має розглянути її найближчим часом.
Уряд визначає чотири програмні напрями роботи. Зокрема, зміцнення стійкості та наближення справедливого миру:
- завдання - не лише стримувати агресію рф проти України, а і створювати умови для перехоплення стратегічної ініціативи. Розвиток українського військово-промислового комплексу - важливий фундамент на цьому шляху;
- ключове завдання уряду - захищати критичну інфраструктуру та системи життєзабезпечення, забезпечувати стійкість енергосистеми, територіальних громад і економіки протягом усього періоду збройної агресії рф проти України;
- тактична ціль на найближчі кілька місяців - стабільно пройти зиму, що вимагатиме максимальної готовності та злагодженої роботи всіх систем;
- уряд буде проактивно працювати для єдності партнерів у підтримці нашої держави, зміцнювати переговорну позицію, домагатися збільшення фінансової та військової підтримки.
Відновлення та розвиток людського капіталу:
- незважаючи на збройну агресію рф проти України та обмежені ресурси уряд бере на себе зобов’язання створювати можливості для якісної освіти, працевлаштування, підприємництва та професійного розвитку;
- окремий пріоритет - молодіжна політика та створення умов для того, щоб молодь могла будувати своє майбутнє в Україні;
- доступна медицина і реабілітація, якісні соціальні послуги, житло, доглядова інфраструктура та підтримка тих, хто її найбільше потребує;
- підтримка ветеранів та їх родин, внутрішньо переміщених осіб, а також усіх, хто своєю працею забезпечує життєдіяльність держави та економіки;
- уряд ставить за мету зберігати зв’язок України із мільйонами українців, які виїхали за кордон внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну, підтримувати українську ідентичність і створювати умови для їх повернення та самореалізації в Україні.
Побудова спроможної європейської держави:
- завдання уряду - зробити державне управління ефективним і якісним, максимально спростити та прискорити бюрократичні процеси;
- уряд у найкоротші строки запропонує комплексні рішення щодо подальшої реформи державного управління;
- практична фаза євроінтеграції потребує масштабного узгодження законодавства, посилення інституцій та формування переговорних позицій, які одночасно забезпечуватимуть виконання критеріїв членства в ЄС і захищатимуть економічні інтереси України;
- результатом всіх дій має бути прискорення вступу України до Європейського Союзу.
Прискорення відновлення та економічного розвитку:
- головним джерелом довгострокового зростання України мають стати приватна ініціатива, підприємництво, інвестиції, а також детінізація економіки та антикорупційні зусилля всіх гілок влади, що дасть змогу забезпечити безпеку інвестицій і захист прав підприємців, страхування воєнних ризиків, доступне кредитування та прості, передбачувані та справедливі правила ведення бізнесу;
- результатом має стати зниження рівня залежності економіки від державного бюджету та збільшення власного ресурсу держави для оборони та соціальної сфери;
- економічна політика має бути спрямована на продуктивну зайнятість, внутрішнє виробництво і переробку, інвестиції, технологічну модернізацію та розширення експорту;
- Україна має продовжити перехід від сировинної моделі, коли ми продаємо переважно сировину, до економіки, яка створює більше продукції з високою доданою вартістю всередині країни, що означає більше робочих місць, вищі доходи, більший експортний потенціал і більшу спроможність фінансувати оборону за рахунок власної економіки;
- уряд буде створювати умови для розвитку малого і середнього бізнесу та більш диверсифікованої економіки. Успіх підприємництва має стати суспільно визнаною цінністю.
Також уряд визначив у своїй роботі 12 стратегічних цілей, згрупованих відповідно до наведених програмних напрямів:
- посилити обороноздатність України, реформувати систему комплектування сил оборони та створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи. Розвиток військово-промислового комплексу;
- посилити стійкість критичної інфраструктури, енергосистеми, економіки та суспільства до воєнних і кризових загроз, забезпечити безпеку у територіальних громадах;
- домогтися відповідальності держави-агресора, відшкодування завданих збитків та захисту прав України і її громадян;
- збільшити участь українців в Україні та за кордоном в економічному, громадському і суспільному житті;
- створити умови для освіти, здоров’я, працевлаштування, житлової забезпеченості, розвитку та самореалізації громадян України;
- посилити формування української громадянської ідентичності, створити умови для утримання, повернення і реінтеграції громадян України;
- забезпечити готовність України до максимально швидкого завершення переговорів про вступ до ЄС та поглиблювати євроатлантичну інтеграцію. Максимально сприяти антикорупційним реформам і посиленню верховенства права;
- побудувати одну з найефективніших державних систем в Європі - компактну, професійну, цифрову, прозору, швидку та орієнтовану на результат для громадян України;
- забезпечити гідну присутність та позитивний імідж України на міжнародній арені;
- забезпечити макрофінансову стабільність, фіскальну стійкість і передбачувані правила для громадян України, бізнесу та інвесторів;
- прискорити відновлення та модернізацію соціальної, енергетичної, транспортної і комунальної інфраструктури; забезпечити стійку і гнучку інфраструктуру, яка може адаптуватися до майбутніх викликів;
- забезпечити перехід до продуктивної, інноваційної, інвестиційно та експортно орієнтованої економіки з високою доданою вартістю, стимулювати розвиток внутрішнього виробництва.
У Раду надійшла Програма дій уряду, нардепи розглянуть її найближчим часом17.08.26, 20:22 • 35008 переглядiв