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У Раді перебувають 114 євроінтеграційних законопроєктів, Україна представила ЄС прогрес реформ

Київ • УНН

 • 812 перегляди

Україна представила ЄС прогрес реформ і виконання зобов’язань. У Раді на різних етапах розгляду перебувають 114 євроінтеграційних законопроєктів.

У Раді перебувають 114 євроінтеграційних законопроєктів, Україна представила ЄС прогрес реформ

Україна представила державам-членам ЄС актуальний стан виконання реформ і зобов’язань у межах переговорів про вступ до Європейського Союзу. Станом на 15 вересня у Верховній Раді на різних етапах розгляду перебували 114 євроінтеграційних законопроєктів, повідомляє Урядовий портал, пише УНН.

Деталі

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов представив результати під час зустрічі у Брюсселі з представниками Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA).

За його словами, Україна переходить до практичного виконання значного масиву зобов’язань, які мають бути втілені у конкретних законодавчих та урядових рішеннях. Уряд і Верховна Рада посилюють координацію та спільно визначатимуть пріоритетні євроінтеграційні законопроєкти.

Україна працює над реформами верховенства права

Окремо представникам держав ЄС презентували прогрес у кримінальному судочинстві, реформі прокуратури, доборі суддів, забезпеченні доброчесності судової системи та антикорупційній політиці. Серед пріоритетів також залишається незалежність і спроможність антикорупційних органів.

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Україна спільно з Європейською Комісією працює над виконанням проміжних бенчмарків переговорного процесу та моніторингом реалізації реформ.

Ченцов також поінформував партнерів про виконання зобов’язань щодо захисту прав національних меншин. Оновлений урядовий план передбачає реалізацію заходів у сфері освіти до кінця 2026 року, а у мовній сфері та сфері політичних прав – протягом 2027 року.

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Степан Гафтко

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