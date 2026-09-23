Зеленський провів "напружену зустріч" із фон дер Ляєн через питання додаткового фінансування України - Bloomberg

Зустріч Зеленського та фон дер Ляєн у Нью-Йорку пройшла на тлі занепокоєння Києва можливою зимовою ескалацією росії та суперечок щодо подальшої підтримки України з боку ЄС. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За словами людини, ознайомленої з перебігом переговорів, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела напружену зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у вівторок у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

За словами джерела, українська сторона висловила занепокоєння перспективою ескалації з боку росії взимку на тлі обмежених можливостей протиповітряної оборони для захисту українських міст. Українці також обурилися рішенням ЄС зняти санкції з двох російських олігархів у межах домовленості про продовження санкцій.

"Більше оборонної підтримки вже надходить. І в міру просування реформ у Верховній Раді буде й більше бюджетної підтримки", — написала фон дер Ляєн у дописі в X після зустрічі, маючи на увазі український парламент. "У цьому календарному році в нас ще залишається 37 мільярдів євро".

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Як зазначає видання після понад чотирьох років повномасштабної війни між Києвом і його ключовими союзниками почали виникати розбіжності на тлі підготовки до ще однієї важкої зими під російськими атаками.Україна дедалі більше розчаровується небажанням деяких європейських союзників постачати критично важливі перехоплювачі, які Київ може використовувати проти російських ракет, тоді як європейські країни дедалі більше дратуються через зростання фінансових вимог.

Україна попросила союзників допомогти закрити непередбачений бюджетний дефіцит у розмірі близько 26 мільярдів євро (30 мільярдів доларів), а також закликала ЄС прискорити виділення кредиту на 90 мільярдів євро. Ці кошти мали забезпечити фінансування України до кінця наступного року.

ЄС виступив проти деяких українських розрахунків і запропонував, щоб додаткове фінансування надали інші партнери, зокрема Канада, Норвегія та Японія. Зеленський заявив журналістам, що їхні команди знову зустрінуться через сім–десять днів для подальших переговорів із цього питання, і висловив сподівання, що рішення буде знайдено.

За його словами, європейці вперше повідомили, що бачать "зростання ризиків агресивних дій росії проти інших європейських країн".

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