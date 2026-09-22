МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України у 2027 році - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою заявив, що МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році, передає УНН.

"Зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році. Зрештою, кожен економічний крок підтримки – це про справедливий захист наших людей", - написав Зеленський.

Він додав, що обговорили й важливість голосування за закони, що є нашими зобов’язаннями перед партнерами. За його словами, Верховна Рада вже проголосувала за частину рішень, і до кінця року будуть проголосовані всі інші закони, необхідні для фінансової підтримки.

"Розповів про безпекову ситуацію в Україні та зміну російської тактики повітряних атак. Росіяни намагаються не лише знищити життя як таке, а й максимально паралізувати роботу бізнесу та держави. Саме тому макрофінансова допомога зараз особливо важлива для нас", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен фінансову підтримку України. Крім цього, вони поділилися думками щодо санкційної політики Європейського Союзу та розширення оборонної співпраці.