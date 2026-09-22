МВФ поможет найти часть средств, необходимых для финансовой устойчивости Украины в 2027 году, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой заявил, что МВФ поможет найти часть средств, необходимых для финансовой устойчивости Украины в следующем году, передает УНН.

"Встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. МВФ поможет найти часть средств, необходимых для финансовой устойчивости Украины в следующем году. В конечном счете каждый экономический шаг поддержки — это справедливая защита наших людей", — написал Зеленский.

Он добавил, что обсудили также важность голосования за законы, являющиеся нашими обязательствами перед партнерами. По его словам, Верховная Рада уже проголосовала за часть решений, а до конца года будут проголосованы все остальные законы, необходимые для финансовой поддержки.

"Рассказал о ситуации с безопасностью в Украине и изменении российской тактики воздушных атак. Россияне пытаются не только уничтожить жизнь как таковую, но и максимально парализовать работу бизнеса и государства. Именно поэтому макрофинансовая помощь сейчас особенно важна для нас", — отметил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен финансовую поддержку Украины. Кроме этого, они обменялись мнениями относительно санкционной политики Европейского Союза и расширения оборонного сотрудничества.