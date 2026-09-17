Зеленский и фон дер Ляйен обсудили проблему с финансированием украинской обороны и договорились о встрече в Нью-Йорке
Киев • УНН
Президент обсудил с главой Еврокомиссии оборонные проекты и финансирование Украины. Лидеры договорились встретиться в Нью-Йорке.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также договорился о встрече в Нью-Йорке на полях Генассамблеи, передает УНН.
Говорил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Очень продуктивно. Поблагодарил Урсулу за внимание к Украине и вопросам безопасности в ее ежегодном обращении к Европарламенту
По его словам, инициатива об использовании остатков средств из программы SAFE для обеспечения новых оборонных проектов Украиной и Евросоюзом очень своевременна и действительно необходима. Важно это реализовать.
Конечно, готовы сотрудничать и по другим предложениям в сфере безопасности, которые могут усилить всю Европу и каждую из наших стран. Обсудили необходимые шаги ради нашей оборонной устойчивости. Очень подробно — проблему с финансированием украинской обороны. Готовим решение этой проблемы и договорились о встрече в Нью-Йорке на полях Генассамблеи
Команды Украины и США работают над встречей Зеленского и Трампа — Тихий16.09.26, 19:14 • 21119 просмотров