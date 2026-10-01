ЕС отверг возможность досрочного предоставления кредита Киеву и требует реформ — СМИ

Европейский союз в настоящее время отклонил просьбу Украины ускорить выплату кредитных средств для покрытия непредвиденного дефицита финансирования военных нужд на текущий год. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова осведомленных о ситуации лиц, передает УНН.

Издание отмечает, что это решение стало следствием неожиданного заявления Киева, сделанного летом, о дополнительном дефиците финансирования в размере 27 миллиардов евро (30,4 миллиарда долларов) из-за роста расходов на войну.

Украина обратилась к Брюсселю с просьбой ускорить предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро, рассчитанного на обеспечение потребностей страны до конца 2027 года.

ЕС стал крупнейшим донором Киева после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в прошлом году, что играет ключевую роль в поддержке Украины накануне пятой зимы полномасштабного российского вторжения.

Во время напряженной встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в прошлом месяце председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в распоряжении ЕС все еще имеется 37 миллиардов евро на бюджетную поддержку в 2026 году. Однако она связала это с прогрессом Киева во внедрении ключевых реформ, направленных на борьбу с теневой экономикой, увеличение налоговых поступлений и приближение законодательства к нормам ЕС — процессов, которые в настоящее время тормозятся в парламенте.

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"Мы определили ресурсы для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год", — говорится в совместном заявлении Европейской комиссии и Украины, опубликованном в четверг. "Мы также подтвердили шаги, необходимые для обеспечения своевременного предоставления этих средств", — отметили стороны, дав понять, что ЕС продолжает настаивать на прогрессе в реформах.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, отказалась от дальнейших комментариев.

По словам собеседников, говоривших на условиях анонимности из-за конфиденциального характера переговоров, ЕС поставил под сомнение некоторые приведенные Украиной цифры и заявил, что досрочное предоставление кредитных средств лишь создаст новую проблему на 2027 год.

Также было высказано мнение, что дополнительное финансирование должны предоставить и другие партнеры, в частности Канада, Норвегия и Япония. Кредит от ЕС должен был покрыть лишь две трети потребностей Украины, тогда как остальное должны были обеспечить партнеры. Согласно заявлению, 45 миллиардов евро из кредита, предусмотренного на 2027 год, будут выделены "оперативно", но не ранее начала следующего года; одновременно начнется работа по "определению дополнительных бюджетных и оборонных потребностей".

Отдельно в четверг Владимир Зеленский сообщил в социальной сети X, что Украина и ее партнеры отныне "будут координировать эту работу и согласовывать свои действия ежемесячно, обеспечивая непрерывную координацию".

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На этой неделе Международный валютный фонд оценил, что в следующем году Киев столкнется с дефицитом финансирования в размере от 30 до 35 миллиардов долларов, а в 2028 и 2029 годах этот показатель составит 17 миллиардов и 2 миллиарда долларов соответственно (по информации осведомленных о ситуации лиц). Эти цифры могут измениться.

Представитель МВФ Джули Козак заявила в четверг, что базирующийся в Вашингтоне Фонд ведет активные переговоры с Украиной и международными партнерами относительно потенциального размера дефицита финансирования.

По ее словам, МВФ работает с Киевом над объединением второго и третьего пересмотров программы финансирования объемом 8,1 миллиарда долларов и планирует вынести их на рассмотрение Исполнительного совета до декабря. Реализация этого плана зависит от "получения достаточных и надежных гарантий финансирования" для покрытия дефицита, отметила Козак.