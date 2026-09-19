Сделал как минимум 10 выстрелов в двух людей: в Киевской области задержали мужчину
Киев • УНН
В Василькове 32-летний мужчина из травматического пистолета ранил двух местных жителей. Ему сообщили о подозрении, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Правоохранители Киевской области задержали мужчину, который применил травматический пистолет и ранил двух местных жителей. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает ГУНП Украины в Киевской области, передает УНН.
Детали
По данным следствия, событие произошло в городе Василькове возле одной из детских площадок. В полиции отметили, что в вечернее время к компании людей подошел неизвестный мужчина, сделал замечание и начал нецензурно выражаться в адрес двух граждан.
В дальнейшем один из мужчин хотел приблизиться к фигуранту, однако последний нанес оппоненту два удара кулаком в лицо. Сразу после этого нападавший достал из наплечной сумки устройство для отстрела резиновых пуль и произвел из него не менее десяти выстрелов в сторону обоих граждан. В результате происшествия двух пострадавших в возрасте 42 и 30 лет с непроникающими огнестрельными ранениями доставили в медицинское учреждение
Правоохранители задержали злоумышленника: им оказался 32-летний местный житель.
Задержанному сообщено о подозрении по факту хулиганства, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
Напомним
В Святошинском районе Киева мужчина привел в действие боеприпас и получил ранения. Еще три человека пострадали.