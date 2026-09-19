Сделал как минимум 10 выстрелов в двух людей: в Киевской области задержали мужчину

$44.6651.24
ukenru
19:33 • 4608 просмотра
Выборы в госдуму рф: "единая россия" набирает 53,5% голосов, без вбросов не обошлось
17:29 • 13757 просмотра
Второй раз за день: СБУ поразила реактивный "Герань-5" новым дроном-перехватчиком Video
19 сентября, 14:35 • 19386 просмотра
Расширение санкций США за депортацию украинских детей в рф: Трамп подписал закон
19 сентября, 11:51 • 22123 просмотра
Удары на тысячу километров вглубь РФ: в Минобороны рассказали, как дипстрайки истощают военную машину РФVideo
19 сентября, 10:32 • 21806 просмотра
Силы обороны поразили пункты управления дронами, полигон и склады россиян — Генштаб
19 сентября, 10:20 • 18355 просмотра
ГУР показало японской делегации компоненты баллистической ракеты КНДРPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 09:46 • 16240 просмотра
Сценарий повторяется: защита врача Odrex вновь заявила отвод судье
19 сентября, 09:30 • 15428 просмотра
Украина получит от США новые ракеты для С-300: что о них известно
19 сентября, 08:52 • 12988 просмотра
Премьер-министр Великобритании попросит Трампа передать Украине ракеты Patriot до зимы
19 сентября, 08:32 • 11686 просмотра
Более 115 тысяч человек покинули свои дома из-за нового наступления хуситов в Йемене
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0.8м/с
80%
755мм
Популярные новости
Потери Украины составляют около 27 тыс. убитыми и ранеными ежемесячно — Туск19 сентября, 11:01 • 10779 просмотра
Выборы в Госдуму: наблюдатели сообщают о препятствовании работе и аномалиях явки19 сентября, 11:32 • 10718 просмотра
Президент Латвии заявил, что Европа не успевает за развитием войны дронов в Украине19 сентября, 11:44 • 4266 просмотра
В Монако начали закрывать банковские счета состоятельных россиян19 сентября, 12:00 • 14973 просмотра
Украина призвала закрыть культурные центры "Русский дом" по всему миру: Сибига озвучил заявление19 сентября, 12:21 • 6892 просмотра
публикации
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto18 сентября, 16:16 • 35538 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video18 сентября, 15:58 • 54339 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 34356 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 49224 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 43430 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Дональд Туск
Марин Ле Пен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек рассказал, почему его бывшая жена Дженнифер Гарнер отказалась сниматься с ним в новом фильме19 сентября, 10:49 • 16357 просмотра
Серена Уильямс редко появляется на публике всей семьёй, но на этот раз она пришла с мужем и двумя дочерьмиPhoto19 сентября, 08:47 • 17417 просмотра
Кендалл Дженнер ответила на многолетние слухи о романе с Карой Делевинь19 сентября, 06:32 • 19444 просмотра
29-летняя дочь Антонио Бандераса редко появляется на публике: как она выглядит сейчасPhoto19 сентября, 05:52 • 24959 просмотра
Из антигероя в героя — голкипер "Оболони" Федоривский стал вторым вратарём в истории УПЛ, отличившимся голом с игрыVideo18 сентября, 16:55 • 19838 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ракетная система С-300
Шахед-136
Хранитель
Фильм

Сделал как минимум 10 выстрелов в двух людей: в Киевской области задержали мужчину

Киев • УНН

 • 4016 просмотра

В Василькове 32-летний мужчина из травматического пистолета ранил двух местных жителей. Ему сообщили о подозрении, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Сделал как минимум 10 выстрелов в двух людей: в Киевской области задержали мужчину

Правоохранители Киевской области задержали мужчину, который применил травматический пистолет и ранил двух местных жителей. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает ГУНП Украины в Киевской области, передает УНН.

Детали

По данным следствия, событие произошло в городе Василькове возле одной из детских площадок. В полиции отметили, что в вечернее время к компании людей подошел неизвестный мужчина, сделал замечание и начал нецензурно выражаться в адрес двух граждан.

В дальнейшем один из мужчин хотел приблизиться к фигуранту, однако последний нанес оппоненту два удара кулаком в лицо. Сразу после этого нападавший достал из наплечной сумки устройство для отстрела резиновых пуль и произвел из него не менее десяти выстрелов в сторону обоих граждан. В результате происшествия двух пострадавших в возрасте 42 и 30 лет с непроникающими огнестрельными ранениями доставили в медицинское учреждение

 - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника: им оказался 32-летний местный житель.

Задержанному сообщено о подозрении по факту хулиганства, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

В Святошинском районе Киева мужчина привел в действие боеприпас и получил ранения. Еще три человека пострадали.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Взрывы
Законы
Пожизненное лишение свободы
Васильков
Национальная полиция Украины
Киевская область
Киев