Україна закликала закрити культурні центри "Русский дом" по світу: Сибіга озвучив заяву

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна офіційно звернулася до урядів усіх країн, де діють мережі російських культурних центрів "Русский дом", із закликом визнати загрозу, яку вони становлять для національної безпеки, та вжити заходів для обмеження їхньої діяльності й повного закриття. Про це Сибіга написав в Х, передає УНН.

Не можна недооцінювати когнітивну складову сучасної війни. росія веде глобальну боротьбу за уми людей за допомогою всеосяжної мережі інструментів і каналів, зокрема "Росспівробітництва" та так званих культурних центрів "Русский Дом"

Міністр зазначив, що фактично вони слугують інструментами дезінформації, дестабілізації та шпигунства.

Ми схвалюємо заходи, вжиті владою по всій Європі для блокування цих мереж, зокрема в Німеччині, де вчора в Берліні було закрито "Російський дім" після багатьох років згубного впливу. Наш спільний європейський дім - це не місце для "російських домів", які пропагують військову пропаганду та активно працюють над підривом миру в Європі