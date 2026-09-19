Україна закликала закрити культурні центри "Русский дом" по світу: Сибіга озвучив заяву
Київ • УНН
Очільник МЗС заявив, що "Русский дом" використовують для дезінформації, дестабілізації та шпигунства. Україна звернулася до урядів світу.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна офіційно звернулася до урядів усіх країн, де діють мережі російських культурних центрів "Русский дом", із закликом визнати загрозу, яку вони становлять для національної безпеки, та вжити заходів для обмеження їхньої діяльності й повного закриття. Про це Сибіга написав в Х, передає УНН.
Деталі
Не можна недооцінювати когнітивну складову сучасної війни. росія веде глобальну боротьбу за уми людей за допомогою всеосяжної мережі інструментів і каналів, зокрема "Росспівробітництва" та так званих культурних центрів "Русский Дом"
Міністр зазначив, що фактично вони слугують інструментами дезінформації, дестабілізації та шпигунства.
Ми схвалюємо заходи, вжиті владою по всій Європі для блокування цих мереж, зокрема в Німеччині, де вчора в Берліні було закрито "Російський дім" після багатьох років згубного впливу. Наш спільний європейський дім - це не місце для "російських домів", які пропагують військову пропаганду та активно працюють над підривом миру в Європі
Він наголосив, що незважаючи на хвилю закриттів, деякі з цих центрів дезінформації продовжують діяти щонайменше у семи європейських країнах. Масштаби діяльності мережі в Африці, Центральній та Східній Азії, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Південній Америці є ще більшими. У кількох країнах її офіційна інфраструктура залишається недоторканою. У деяких країнах "Русский дом" інтегрований у дипломатичну інфраструктуру росії.
Україна офіційно звернулася до урядів усього світу з проханням визнати загрозу, яку ця мережа становить для їхньої національної безпеки. Ми навели аргументи на користь обмеження їхньої діяльності та повного закриття
Нагадаємо
Влада Молдови не продовжила дію угоди з рф щодо роботи в Кишиневі "Русского дома".