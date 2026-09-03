рф атаковала 163 дронами, до половины - реактивные: как отработала ПВО и ситуация по регионам

россия ночью выпустила по Украине 163 дрона, 135 из которых были сбиты или подавлены. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ 3 сентября, пишет УНН.

Чем и откуда атаковала рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 сентября (с 18:00 2 сентября) противник атаковал:

163 ударными БпЛА типа Shahed (около половины — реактивные), S8000 "Бандероль", «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия»;

с направлений: Миллерово, Орёл, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 целей:

135 вражеских БпЛА типа Shahed (в т. ч. реактивные), «Гербера» и дроны других типов.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника по 15 локациям, а также падение сбитых (обломков) в 4 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА", — говорится в сообщении.

Какие регионы были под атакой

Одесса. По данным ГСЧС, 17 человек пострадали, среди них 3 детей — таковы последствия ночного российского удара по городу. В результате обстрела повреждены квартиры с 10-го по 17-й этажи в 21-этажном жилом доме;

Киевская область. Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, в результате вражеской атаки в Бориспольском районе осколочные ранения получил мужчина. Его госпитализировали. Враг повредил складские помещения, административное здание, магазин и МАФы. Утром атака рф продолжилась — ВС ВСУ сообщали о реактивных БпЛА в Киевской области, следовавших курсом на Бровары/Борисполь и над Киевом; в области, по данным местных пабликов, раздавались взрывы;

Хмельницкая область. Как указали в ГСЧС, россия дважды за ночь атаковала Хмельницкую область ударными беспилотниками. В Хмельницком обломки БпЛА упали на территорию предприятия — загорелся грузовик, поврежден склад. Ранен водитель автомобиля, мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали. Во время повторной атаки пожар вспыхнул на территории еще одного предприятия области. Пожары ликвидировали;

Тернопольская область. Как отметил глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух, сегодня ночью Тернопольщину снова атаковали реактивные БПЛА. Данных о пострадавших и разрушениях не зафиксировано. Поступало сообщение о пожаре травяных массивов — однако его происхождение уточняется. Утром зафиксировали еще два реактивных БПЛА южнее Тернополя, обе воздушные цели, по данным главы ОВА, были уничтожены;

Киев. В Киеве раздавались взрывы, по данным Центра стратегических коммуникаций. Мэр Киева Виталий Кличко еще с вечера сообщал о работе ПВО в городе и о том, что на столицу направлялись новые вражеские БпЛА.

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