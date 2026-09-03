Нічна атака на Одесу: кількість поранених зросла до 17

Внаслідок нічної ворожої атаки на Одесу постраждали 17 людей, серед них - троє дітей, усім надається необхідна допомога. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.

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За його словами, пошкоджені квартири з 10-го по 17-й поверхи 21-поверхового житлового будинку, а також автівки.

Триває фіксація руйнувань. Ліквідація наслідків атаки триває. На місці працюють комунальні та всі відповідні служби - розповів Лисак.

Він додав, що у місті розгорнуті оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та консультації.

Нагадаємо

Напередодні в Одесі внаслідок нічної атаки рф було поранено 8 людей, серед них дитина. Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. Окрім того, у прилеглих будинках вибиті вікна і пошкоджені автомобілі.

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