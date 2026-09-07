У Києві поліцейський застрелив нападника під час виклику про сімейне насильство

У Києві під час виклику про сімейне насильство поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю - обставини події встановлюються, передає УНН із посиланням на столичну поліцію.

Деталі

Сьогодні, 7 вересня, правоохоронці Соломʼянського управління поліції прибули на виклик за фактом домашнього насильства. За отриманою інформацією, син бив та намагався задушити свою матір.

Під час зʼясування ситуації порушник кинувся на правоохоронця, унаслідок чого працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю. Нападник помер.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, представники внутрішньої безпеки та ДБР.

У Києві на патрулюванні поліції і ТЦК сталася сутичка з натовпом, поліцейські приводили зброю у готовність