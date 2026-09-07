В Киеве полицейский застрелил нападавшего во время вызова по поводу семейного насилия
Киев • УНН
В Соломенском районе столицы сын напал на мать и бросился на полицейского. Правоохранитель применил оружие, нападавший скончался.
В Киеве во время вызова по поводу семейного насилия полицейский применил табельное огнестрельное оружие — обстоятельства происшествия устанавливаются, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.
Детали
Сегодня, 7 сентября, правоохранители Соломенского управления полиции прибыли на вызов по факту домашнего насилия. Согласно полученной информации, сын избивал и пытался задушить свою мать.
Во время выяснения обстоятельств нарушитель бросился на правоохранителя, вследствие чего сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие. Нападавший умер.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, представители внутренней безопасности и ГБР.
В Киеве во время патрулирования полиции и ТЦК произошла стычка с толпой, полицейские приводили оружие в готовность04.05.26, 12:37 • 16909 просмотров