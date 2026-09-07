В Киеве полицейский застрелил нападавшего во время вызова по поводу семейного насилия

В Киеве во время вызова по поводу семейного насилия полицейский применил табельное огнестрельное оружие — обстоятельства происшествия устанавливаются, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.

Детали

Сегодня, 7 сентября, правоохранители Соломенского управления полиции прибыли на вызов по факту домашнего насилия. Согласно полученной информации, сын избивал и пытался задушить свою мать.

Во время выяснения обстоятельств нарушитель бросился на правоохранителя, вследствие чего сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие. Нападавший умер.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, представители внутренней безопасности и ГБР.

В Киеве во время патрулирования полиции и ТЦК произошла стычка с толпой, полицейские приводили оружие в готовность