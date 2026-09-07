Я не тримаюся за крісло - Кравченко прокоментував, чи готовий піти з посади Генпрокурора після обшуків в ОГП

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не тримається за посаду, і ніколи не буде триматися, зазначивши, що рішення про відставку має ухвалити Президент України або Верховна Рада. Про це Кравченко сказав під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Для мене є Конституція головним законом. У Конституції прописано, що за відставку може проголосувати Верховна Рада. Вона може підняти це питання, а також Президент. Якщо вони висунуть позицію, що я повинен піти, я виконаю цю умову. Я не тримаюся за посаду, і не буду триматися ніколи. Це рішення команди, рішення Президента або Верховної Ради. Мого рішення на цю хвилину немає - сказав Кравченко.

Генпрокурор зазначив, що його ціль зберегти морально-психологічний стан колективу.

Також він розповів, що у вівторок, 8 вересня, відвідає парламентський комітет з правоохоронної діяльності.

Нагадаємо

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що не має стосунку до прикриття незаконних колцентрів, не давав вказівок сприяти такій діяльності й не використовував для цього повноваження Генерального прокурора.

Кравченко дав відповідь на інформацію ЗМІ про оприлюднені розмови нібито за його участю щодо причетності до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації.

Генпрокурор заявив, що не має стосунку до прикриття незаконних колцентрів, не давав вказівок сприяти такій діяльності й не використовував для цього повноваження Генерального прокурора.