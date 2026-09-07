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Я не держусь за кресло — Кравченко прокомментировал, готов ли уйти с должности генпрокурора после обысков в ОГП

Киев • УНН

 • 3134 просмотра

Руслан Кравченко заявил, что 8 сентября посетит парламентский комитет. Кроме того, генпрокурор добавил, что не держится за кресло.

Я не держусь за кресло — Кравченко прокомментировал, готов ли уйти с должности генпрокурора после обысков в ОГП

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не держится за должность и никогда не будет держаться, отметив, что решение об отставке должен принять Президент Украины или Верховная Рада. Об этом Кравченко сказал во время встречи с журналистами, передает УНН. 

Для меня Конституция является главным законом. В Конституции прописано, что за отставку может проголосовать Верховная Рада. Она может поднять этот вопрос, а также Президент. Если они выдвинут позицию, что я должен уйти, я выполню это условие. Я не держусь за должность и никогда не буду держаться. Это решение команды, решение Президента или Верховной Рады. Моего решения на эту минуту нет 

- сказал Кравченко. 

Генпрокурор отметил, что его цель — сохранить морально-психологическое состояние коллектива. 

Также он рассказал, что во вторник, 8 сентября, посетит парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним 

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не имеет отношения к прикрытию незаконных колл-центров, не давал указаний содействовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия Генерального прокурора.  

Кравченко дал ответ на информацию СМИ об обнародованных разговорах, якобы с его участием, относительно причастности к получению средств от незаконных колл-центров и их легализации. 

Генпрокурор заявил, что не имеет отношения к прикрытию незаконных колл-центров, не давал указаний содействовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия Генерального прокурора. 

Павел Башинский

Политика
Руслан Кравченко
Верховная Рада
Украина