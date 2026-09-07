Під Києвом дівчата влаштували жорстоку бійку, є постраждала

У Київській області двоє дівчат побили 13-річну підлітку біля залізничних колій, поліція проводить перевірку, передає УНН.

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До поліції надійшло повідомлення від матері 13-річної дівчини про те, що декілька днів тому її доньку побили в Ірпені.

Правоохоронці попередньо встановили, що компанія підлітків перебувала поблизу залізничного вокзалу, де між трьома дівчатами виник конфлікт, який переріс у бійку.

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Правоохоронці Бучанського районного управління поліції зареєстрували звернення до Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі працівники поліції проводять перевірку та встановлюють причетних осіб до даної події, після чого буде надано правову кваліфікацію згідно з чинним законодавством.

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