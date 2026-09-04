На Одещині двом підліткам оголосили підозру у катуванні 12-річного хлопця
Київ • УНН
Двоє підлітків на Одещині били й душили 12-річного односельця, зняли це на відео та поширили в соцмережі. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.
У Роздільнянському районі Одеської області двом неповнолітнім повідомили про підозру у катуванні 12-річного односельця. Підлітки били, душили та знущалися з хлопчика, а свої дії зняли на відео та поширили в соцмережі. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, передає УНН.
Деталі
Про інцидент правоохоронці дізналися під час моніторингу інтернету. Поліцейські виявили відео, на якому група підлітків б’є одного хлопця. Правоохоронці встановили всіх учасників інциденту. Як з’ясувалося, наприкінці липня хлопці віком 14, 16 та 17 років посварилися з 12-річним односельцем.
Щоб провчити малолітнього, старші підлітки виманили його подалі від дому, до лісосмуги, де почали знущатися, бити та душити. Протиправні дії юнаки зняли на відео і згодом поширили його в соціальній мереж
Наразі на підставі зібраних доказів слідчі вже повідомили двом фігурантам 16 та 17 років, які досягли віку настання кримінальної відповідальності, про підозру за ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України – в катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб щодо неповнолітнього.
Зауважимо: цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. Досудове розслідування триває
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