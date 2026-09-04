В Одесской области двум подросткам объявили о подозрении в пытках 12-летнего мальчика
Киев • УНН
Двое подростков в Одесской области били и душили 12-летнего односельчанина, сняли это на видео и распространили в соцсетях. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
В Раздельнянском районе Одесской области двум несовершеннолетним сообщили о подозрении в пытках 12-летнего односельчанина. Подростки били, душили и издевались над мальчиком, а свои действия сняли на видео и распространили в соцсетях. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.
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О происшествии правоохранители узнали во время мониторинга интернета. Полицейские обнаружили видео, на котором группа подростков избивает одного мальчика. Правоохранители установили всех участников инцидента. Как выяснилось, в конце июля парни в возрасте 14, 16 и 17 лет поссорились с 12-летним односельчанином.
Чтобы проучить малолетнего, старшие подростки выманили его подальше от дома, в лесополосу, где начали издеваться над ним, бить и душить. Противоправные действия юноши сняли на видео и впоследствии распространили его в социальной сети
В настоящее время на основании собранных доказательств следователи уже сообщили двум фигурантам в возрасте 16 и 17 лет, достигшим возраста наступления уголовной ответственности, о подозрении по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины — в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц в отношении несовершеннолетнего.
Отметим: это преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Досудебное расследование продолжается
Напомним
Супруги из Кременчугского района предстанут перед судом за систематические пытки 10-летнего сына. По данным следствия, родители регулярно жестоко обращались с ребенком.