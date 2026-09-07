Под Киевом девушки устроили жестокую драку, есть пострадавшая

$44.560.1751.790.15
ukenru
20:14 • 4308 просмотра
Генпрокурор Кравченко подал в отставку
18:43 • 12520 просмотра
Украина хочет использовать сентябрь–октябрь для перезапуска дипломатического процесса - Зеленский
17:44 • 14336 просмотра
Кабмин снова подал в Верховную Раду пакет законопроектов об отмене льгот на посылки стоимостью до 150 евро
15:49 • 20475 просмотра
Международные резервы Украины продолжают "таять" — за август сократились до $48,7 млрд
Эксклюзив
7 сентября, 14:51 • 22336 просмотра
Контакты США с Украиной и РФ разморозили переговорный процесс, но прорыва пока нет — политолог
7 сентября, 13:47 • 20696 просмотра
Я не держусь за кресло — Кравченко прокомментировал, готов ли уйти с должности генпрокурора после обысков в ОГП
7 сентября, 13:02 • 33093 просмотра
Метро и городские учреждения будут работать, а массовые мероприятия ограничат — как изменится жизнь в Киеве после 10 сентября
7 сентября, 08:53 • 25044 просмотра
Киев готовит резервы воды и продуктов на случай чрезвычайных ситуаций
7 сентября, 06:56 • 26767 просмотра
Украинцы могут получить почти 20 тысяч грн на отопление — кто имеет право на помощь и куда обращаться
7 сентября, 01:21 • 38022 просмотра
«Проведём реванш в ноябре»: Фьюри бросил Усику вызов на третий бой
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.6м/с
72%
756мм
Популярные новости
От аналитической справки до уголовного дела: юрист объяснил, как БЭБ открывает производства против бизнеса7 сентября, 11:15 • 36117 просмотра
Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-97 сентября, 12:38 • 34197 просмотра
Лига чемпионов УЕФА 2026/27: расписание первого тура7 сентября, 13:32 • 28445 просмотра
США готовят новый раунд переговоров Украины и рф: что известно о сроках16:05 • 13644 просмотра
До €45 млрд в 2026 году: какие условия должна выполнить Украина для получения финансирования ЕС18:16 • 10888 просмотра
публикации
До €45 млрд в 2026 году: какие условия должна выполнить Украина для получения финансирования ЕС18:16 • 10942 просмотра
Лига чемпионов УЕФА 2026/27: расписание первого тура7 сентября, 13:32 • 28506 просмотра
Метро и городские учреждения будут работать, а массовые мероприятия ограничат — как изменится жизнь в Киеве после 10 сентября7 сентября, 13:02 • 33092 просмотра
Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-97 сентября, 12:38 • 34260 просмотра
От аналитической справки до уголовного дела: юрист объяснил, как БЭБ открывает производства против бизнеса7 сентября, 11:15 • 36172 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 55723 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 53173 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 62129 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 79667 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 74703 просмотра
Актуальное
Отопление
The New York Times
Железный купол
DJI Mavic
Золото

Под Киевом девушки устроили жестокую драку, есть пострадавшая

Киев • УНН

 • 2400 просмотра

В Ирпене возле железнодорожного вокзала три девушки поссорились, после чего две избили 13-летнюю. Полиция устанавливает причастных.

Под Киевом девушки устроили жестокую драку, есть пострадавшая

В Киевской области две девушки избили 13-летнюю подростка возле железнодорожных путей, полиция проводит проверку, передает УНН.

Детали

В полицию поступило сообщение от матери 13-летней девочки о том, что несколько дней назад ее дочь избили в Ирпене.

Правоохранители предварительно установили, что компания подростков находилась возле железнодорожного вокзала, где между тремя девушками возник конфликт, переросший в драку.

Драка подростков в центре Харькова - полиция проверяет видео из сети25.03.26, 13:00 • 5519 просмотров

Правоохранители Бучанского районного управления полиции зарегистрировали обращение в Едином учете заявлений и сообщений о уголовных правонарушениях и других событиях.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают причастных к данному событию лиц, после чего ему будет дана правовая квалификация согласно действующему законодательству.

В Одесской области двум подросткам объявили о подозрении в пытках 12-летнего мальчика04.09.26, 14:21 • 3513 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧПКиевская область
Национальная полиция Украины
Киевская область