Под Киевом девушки устроили жестокую драку, есть пострадавшая

В Киевской области две девушки избили 13-летнюю подростка возле железнодорожных путей, полиция проводит проверку, передает УНН.

Детали

В полицию поступило сообщение от матери 13-летней девочки о том, что несколько дней назад ее дочь избили в Ирпене.

Правоохранители предварительно установили, что компания подростков находилась возле железнодорожного вокзала, где между тремя девушками возник конфликт, переросший в драку.

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Правоохранители Бучанского районного управления полиции зарегистрировали обращение в Едином учете заявлений и сообщений о уголовных правонарушениях и других событиях.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают причастных к данному событию лиц, после чего ему будет дана правовая квалификация согласно действующему законодательству.

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