Под Киевом девушки устроили жестокую драку, есть пострадавшая
Киев • УНН
В Ирпене возле железнодорожного вокзала три девушки поссорились, после чего две избили 13-летнюю. Полиция устанавливает причастных.
В Киевской области две девушки избили 13-летнюю подростка возле железнодорожных путей, полиция проводит проверку, передает УНН.
Детали
В полицию поступило сообщение от матери 13-летней девочки о том, что несколько дней назад ее дочь избили в Ирпене.
Правоохранители предварительно установили, что компания подростков находилась возле железнодорожного вокзала, где между тремя девушками возник конфликт, переросший в драку.
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Правоохранители Бучанского районного управления полиции зарегистрировали обращение в Едином учете заявлений и сообщений о уголовных правонарушениях и других событиях.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают причастных к данному событию лиц, после чего ему будет дана правовая квалификация согласно действующему законодательству.
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