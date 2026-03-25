Драка подростков в центре Харькова - полиция проверяет видео из сети
Киев • УНН
Правоохранители обнаружили видео конфликта в Шевченковском районе на улице Университетской. Официальных обращений не было, сейчас устанавливают участников.
В Харькове правоохранители начали проверку информации о конфликте между подростками, который зафиксировали на видео и распространили в интернете. Об этом пишет ГУНП Украины в Харьковской области, передает УНН.
Детали
По данным правоохранителей, во время мониторинга соцсетей была обнаружена видеозапись, на которой видна драка между группой несовершеннолетних. Предварительно установлено, что инцидент произошел в Шевченковском районе города, на улице Университетской.
На момент обнаружения информации сообщений на спецлинию "102", а также официальных обращений в полицию не поступало
Сейчас сотрудники Харьковского районного управления полиции №3 устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к конфликту.
Правоохранители призывают граждан сообщать о подобных случаях, чтобы оперативно реагировать на правонарушения.
Двое мужчин в балаклавах напали на ветерана из-за четверти миллиона, их задержали - полиция25.03.26, 12:01 • 1694 просмотра