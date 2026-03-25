Бійка підлітків у центрі Харкова - поліція перевіряє відео з мережі

У Харкові правоохоронці розпочали перевірку інформації про конфлікт між підлітками, який зафіксували на відео та поширили в інтернеті. Про це пише ГУНП України в Харківській області, передає УНН.

За даними правоохоронців, під час моніторингу соцмереж було виявлено відеозапис, на якому видно бійку між групою неповнолітніх. Попередньо встановлено, що інцидент стався у Шевченківському районі міста, на вулиці Університетській.

Водночас у поліції зазначають, що жодних звернень щодо цього випадку не надходило.

На момент виявлення інформації повідомлень на спецлінію "102", а також офіційних звернень до поліції не надходило