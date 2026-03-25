Бійка підлітків у центрі Харкова - поліція перевіряє відео з мережі
Правоохоронці виявили відео конфлікту в Шевченківському районі на вулиці Університетській. Офіційних звернень не було, наразі встановлюють учасників.
У Харкові правоохоронці розпочали перевірку інформації про конфлікт між підлітками, який зафіксували на відео та поширили в інтернеті. Про це пише ГУНП України в Харківській області, передає УНН.
Деталі
За даними правоохоронців, під час моніторингу соцмереж було виявлено відеозапис, на якому видно бійку між групою неповнолітніх. Попередньо встановлено, що інцидент стався у Шевченківському районі міста, на вулиці Університетській.
Водночас у поліції зазначають, що жодних звернень щодо цього випадку не надходило.
На момент виявлення інформації повідомлень на спецлінію "102", а також офіційних звернень до поліції не надходило
Наразі працівники Харківського районного управління поліції №3 встановлюють усі обставини події, а також осіб, причетних до конфлікту.
Правоохоронці закликають громадян повідомляти про подібні випадки, щоб оперативно реагувати на правопорушення.
Двоє чоловіків у балаклавах напали на ветерана через чверть мільйона, їх затримали - поліція25.03.26, 12:01 • 2744 перегляди