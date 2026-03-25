Двоє чоловіків у балаклавах напали на ветерана через чверть мільйона, їх затримали - поліція
Київ • УНН
На Чернігівщині двоє чоловіків зв'язали та побили ветерана задля доступу до банківського рахунку. Поліція затримала односельців, які викрали кошти.
У Чернігівській області затримали двох озброєних зловмисників, які вчинили розбійний напад на ветерана ЗСУ, повідомили у Нацполіції 25 березня, пише УНН.
Двоє жителів Корюківщини озброївшись зв'язали та побили ветерана, щоб заволодіти його коштами у сумі 270 тисяч гривень. Затриманим загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна
Деталі
Повідомлення про розбійний напад надійшло до поліції 24 березня.
"43-річний житель села Стольне Менської громади заявив, що до нього в дім увірвалися двоє невідомих у балаклавах. Потерпілому ветерану зв’язали руки липкою стрічкою, побили та, погрожуючи застосуванням зброї, змусили повідомити пароль до мобільного телефону", - вказали у поліції.
Як зазначається, після цього нападники заволоділи телефоном потерпілого та втекли. "За допомогою пароля до мобільного телефону чоловіка, зловмисники невдовзі отримали доступ до його банківського рахунку та зняли кошти у сумі 270 тисяч гривень", - зазначили у поліції.
"У ході проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів та першочергових слідчих дій поліцейські затримали двох осіб, причетних до вчинення злочину. Ними виявились односельці потерпілого чоловіка – 19-річний та 47-річний жителі Менської громади", - ідеться у повідомленні.
Поліцейські затримали нападників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили їх до ізолятора тимчасового тримання.
