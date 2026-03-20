Поліція перевіряє заяву ветерана про побиття у ТЦК Шевченківського району Києва
Київ • УНН
Правоохоронці перевіряють інформацію про нанесення тілесних ушкоджень чоловіку в приміщенні ТЦК. Потерпілий перебуває у лікарні під наглядом медиків.
Правоохоронці Києва перевіряють заяву ветерана про побиття у Шевченківському районному ТЦК. Чоловік перебуває у лікарні з тілесними ушкодженнями. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
За інформацією чоловіка, тілесні ушкодження він отримав у приміщенні районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі він перебуває у лікарні
До медичного закладу скеровано слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин та прийняття заяви. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Більш детальна інформація від поліції згодом.
Нагадаємо
Третій апеляційний адміністративний суд вирішив, що працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доставляти їх до центрів. Це може робити лише поліція у разі розшуку особи.
